TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos šokėjai – gatvės šokių „IDO Street dance show“ stiliaus pasaulio čempionai

2025-10-06 20:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-06 20:58

2025 m. spalio mėn. 4-5 dienomis, vykusiame IDO (International Dance Organization) pasaulio gatvės šokių čempionate Vokietijos mieste Osnabriuke, dalyvavo 23 šalių atstovai, suvažiavo daugiau nei 1000 šokėjų.

Lietuvos šokėjai – gatvės šokių „IDO Street dance show“ stiliaus pasaulio čempionai | Organizatorių nuotr.

2025 m. spalio mėn. 4-5 dienomis, vykusiame IDO (International Dance Organization) pasaulio gatvės šokių čempionate Vokietijos mieste Osnabriuke, dalyvavo 23 šalių atstovai, suvažiavo daugiau nei 1000 šokėjų.

Šiose varžybose, „Adults 2“ mažos grupės kategorijoje (31 metų ir vyresni), dalyvavo šokių studija „Be good“ (Vilnius). Jie iškovojo pirmąją vietą, tapdami pasaulio čempionais.

Studijai vadovauja Mantas Svirskys, grupės trenerė Augustė Truncaitė. Ši grupė vienija šokėjus, nepaisant amžiaus ar patirties – jungia skirtingų profesijų žmones ir leidžia kiekvienam atrasti save scenoje.

„Svarbiausia – noras šokti ir būti kartu. Tai įrodo, kad svajones galima įgyvendinti bet kuriame gyvenimo etape“, – sako vadovai Mantas ir Augustė.

Dance Team LT kiekvienais metais organizuoja šokėjų reitingų varžybas ir tik susumavus visų čempionatų rezultatus šokėjai įgyja teisę atstovauti Lietuvą pasaulio ir Europos IDO čempionatuose. Daugiau informacijos www.danceteam.lt

