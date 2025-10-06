M.Muurinenas debiutavo „Partizan“ gretose

Suomis per 17 minučių pelnė 7 taškus (2/6 dvit., 1/3 trit.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 2 perdavimus, blokavo metimą, provokavo pražangą, sykį prasižengė, rinko 6 naudingumo balus.
„Partizan“ komandai Vanja Marinkovičius įmetė 15 taškų, Aleksejus Pokuševskis – 12, Carlikas Jonesas – 10, Duane‘as Washingtonas ir Malikas Miltonas – po 9.
Novo Mesto klubui 29 taškus įmetė Victoras Bailey, 12 – Sukhmailas Mathonas, pernai žaidęs Lietuvoje – Mažeikiuose bei Utenoje.
„Partizan“ šią savaitę Eurolygoje priims Stambulo „Anadolu Efes“.
