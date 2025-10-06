Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

M.Muurinenas debiutavo „Partizan“ gretose

2025-10-06 20:48 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-06 20:48

Miikka Muurinenas debiutavo Belgrado „Partizan" (1/0) komandoje, o ši pergalingai pradėjo Adrijos lygą, kadangi namie 84:78 (21:12, 21:16, 19:31, 23:19) įveikė Novo Mesto „Krka" (0/1).

M.Muurinenas debiutavo

Miikka Muurinenas debiutavo Belgrado „Partizan“ (1/0) komandoje, o ši pergalingai pradėjo Adrijos lygą, kadangi namie 84:78 (21:12, 21:16, 19:31, 23:19) įveikė Novo Mesto „Krka“ (0/1).

0

Suomis per 17 minučių pelnė 7 taškus (2/6 dvit., 1/3 trit.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 2 perdavimus, blokavo metimą, provokavo pražangą, sykį prasižengė, rinko 6 naudingumo balus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Partizan“ komandai Vanja Marinkovičius įmetė 15 taškų, Aleksejus Pokuševskis – 12, Carlikas Jonesas – 10, Duane‘as Washingtonas ir Malikas Miltonas – po 9.

Novo Mesto klubui 29 taškus įmetė Victoras Bailey, 12 – Sukhmailas Mathonas, pernai žaidęs Lietuvoje – Mažeikiuose bei Utenoje.

„Partizan“ šią savaitę Eurolygoje priims Stambulo „Anadolu Efes“.

