Kruvinos muštynės Latvijos ledo ritulio mėgėjų lygoje: susigrūmė ir treneriai, žaidėjas smūgiavo lazda

Lygos vadovybė pasmerkė šiuos įvykius.
„Norime griežtai pasmerkti tai, kas įvyko šių metų spalio 3 d. rungtynėse. Mūsų lygos vertybės grindžiamos pagarba, sąžiningumu, sportiška dvasia ir saugia aplinka visiems dalyviams. Tokie veiksmai, kokie buvo matomi minėtose rungtynėse, yra visiškai nepriimtini ir nesuderinami su mūsų pagrindiniais principais.
Šiuo metu vyksta aktyvus tyrimas – aiškinamasi įvykio aplinkybės, analizuojamas rungtynių įrašas. Artimiausiu metu bus sušauktas neeilinis drausmės komiteto posėdis, kuriame bus įvertintas visų įsivėlusių asmenų elgesys ir priimti reikalingi sprendimai.
Manome, kad sporte visada turi būti vietos konkurencijai ir aistrai, tačiau ji niekada negali virsti agresija ar kelti grėsmės kitiems, todėl toliau aktyviai dirbsime, kad mūsų lyga išliktų saugi ir pagarbi aplinka visiems jos dalyviams“, – rašoma lygos pranešime.
Pašmāju amatieru hokeja kaislības. Izkaujas pat treneri. pic.twitter.com/p0TduxuFWu— Kaspars Rāzna (@KasparsRazna) October 4, 2025
