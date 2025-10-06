Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Dominyko Bogdziulio dublis Norvegijoje jam atnešė geriausio komandos žaidėjo titulą

2025-10-06 12:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-06 12:47

Sekmadienį elitinėje Šveicarijos ledo ritulio lygoje Simo Ignatavičiaus atstovaujama Ženevos „HC Servette“ komanda išvykoje net 0:8 patyrė sutriuškinimą prieš „EHC Biel-Bienne“. Lietuvis žaidė 4 min. 21 sek. ir blokavo 1 smūgį.

Dominykas Bogdziulis | hockey.lt nuotr.

Sekmadienį elitinėje Šveicarijos ledo ritulio lygoje Simo Ignatavičiaus atstovaujama Ženevos „HC Servette" komanda išvykoje net 0:8 patyrė sutriuškinimą prieš „EHC Biel-Bienne". Lietuvis žaidė 4 min. 21 sek. ir blokavo 1 smūgį.

0

„HC Servette“ (20 tšk.) 14-os komandų pirmenybėse užima 7-ą vietą. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

Stipriausioje Slovakijos lygoje „HK Spišska Nova Ves“ su Nerijumi Ališausku namuose 2:1 palaužė „HC Prešov“ pasipriešinimą. Lietuvis žaidė 17 min. 59 sek., atliko 1 jėgos veiksmą ir blokavo 2 smūgius.

„HK Spišska Nova Ves“ (14 tšk.) rikiuojasi 8-a tarp 12-os ekipų.

Antroje pagal pajėgumą Norvegijos lygoje Dominyko Bogdziulio atstovaujama „Gruner“ komanda savo arenoje po baudinių serijos 2:3 pralaimėjo prieš „Tromso“. Lietuvis dviem smūgiais pelnė abu komandos įvarčius, nerealizavo baudinio bei buvo išrinktas geriausiu komandos žaidėju.

„Gruner“ (7 tšk.) užima 3-ią vietą, o Haldeno „Comet“ (4) su Pauliumi Gintautu yra 6-a tarp 8 komandų.

Vokietijos trečioje lygoje („Oberliga“) „Hammer Eisbaren“ su Ugniumi Čižu namuose 6:1 sutriuškino Tilburgo „Trappers“ (Nyderlandai). Lietuvis kartą smūgiavo į vartus.

„Hammer Eisbaren“ (6 tšk.) Šiaurės konferencijoje lenkia 2 komandas ir užima 9-ą poziciją.

Elitinėje Kanados jaunimo lygoje (WHL) Mykolo Škadausko atstovaujama „Lethbridge Hurricanes“ komanda išvykoje 2:5 neatsilaikė prieš Kalgario „Hitmen“. Lietuvis 2 kartus atakavo į vartus ir turėjo teigiamą „plius/minus“ rodiklį (+1) – komanda pelnė 1 įvarčiu daugiau už varžovus, kai M. Škadauskas buvo ant ledo.

„Lethbridge Hurricanes“ (2 tšk.) Rytų konferencijoje rikiuojasi priešpaskutinė – 10-a.

Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo (iki 21 metų) lygoje „Fribourg-Gotteron Young Dragons“ su dviem lietuviais svečiuose 1:2 pralaimėjo Dovydo Noraus atstovaujamai „EHC Kloten“ ekipai. D. Norus, Danielius Čečekovas ir Titas Krakauskas nepasižymėjo.

„LHC Academy“ komanda, kurios garbę gina Benas Andrejauskas, namuose 1:2 turėjo pripažinti „EHC Biel-Bienne Spirit“ pranašumą. Lietuvis nepasižymėjo.

Ženevos „Futur Hockey“ su Tadu Šližiu svečiuose 4:8 nusileido „HC Davos“. Lietuvis nepasižymėjo.

„Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (20 tšk.) užima 5-ą vietą, „LHC Academy“ (20) – 6-ą, „Futur Hockey“ (14) – 12-ą, o „EHC Kloten“ (12) lieka paskutinė – 13-a.

