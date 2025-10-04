Lietuvos ledo ritulininkai užsienyje: Škadausko istorinis debiutas WHL ir Griniaus persikėlimas į Nyderlandus

„Servette“ (20 tšk.) 14-os klubų pirmenybėse užima 5-ą poziciją.
Slovakijos aukščiausioje lygoje „HK Spišska Nova Ves“ su Nerijumi Ališausku 3:2 išsivežė pergalę iš „HKM Zvolen“ teritorijos. Lietuvis žaidė trečiajame penkete, ant ledo praleido 19 min. 7 sek. ir 3 kartus atakavo vartus.
„HK Spišska Nova Ves“ (11 tšk.) žengia 8-a tarp 12-os komandų.
Dukterinės NHL lygos (AHL) klubas „Hartford Wolf Pack“ po peržiūros ir vienerių ikisezoninių rungtynių atsisveikino su lietuviu Marku Kaleinikovu. Puolėjas buvo išsiųstas į trečią pagal pajėgumą JAV lygą (ECHL), kur turi kontraktą su „Bloomington Bison“ ekipa.
Antroje pagal pajėgumą Suomijos lygoje Fausto Nausėdos atstovaujama „Pyry“ ekipa svečiuose 1:3 turėjo pripažinti „RoKi“ pranašumą. Lietuvis žaidė 59 min. 28 sek. ir atrėmė 27 iš 29 varžovų smūgių į vartus. Trečiąjį įvartį „RoKi“ įmušė, kai F. Nausėda jau buvo pakeistas aikštės žaidėju.
„Pyry“ (3 tšk.) užima paskutinę – 10-ą – vietą.
Martynas Grinius, kuris sezoną pradėjo antroje Suomijos lygoje, karjerą tęs antroje Nyderlandų lygoje. Ten lietuvis prisijungs prie „Nijmegen Devils“ komandos ir suvienys jėgas su Lietuvos rinktinės gynėju Edgaru Protčenko.
M. Grinius į Nyderlandus persikėlė iš „KeuPa HT“ komandos Suomijoje, kuriai per 50 rungtynių pelnė 16 įvarčių ir atliko 14 rezultatyvių perdavimų. M. Grinius yra ilgametis Lietuvos vyrų rinktinės narys, šiemet padėjęs laimėti pasaulio čempionato I-ojo diviziono B grupės auksą (5 rungtynės, 1 įvartis, 2 rezultatyvūs perdavimai).
Vokietijos trečioje lygoje „Hammer Eisbaren“ su Ugniumi Čižu išvykoje 1:4 pralaimėjo prieš Duisburgo „Fuchse“. Lietuvis laimėjo 5 iš 17 ritulio išmetimų.
„Hammer Eisbaren“ (3 tšk.) Šiaurės konferencijoje nukrito į paskutinę – 11-ą – poziciją.
Elitinėje Kanados jaunimo lygoje (QMJHL) Dovydo Juknos atstovaujama „Rimouski Oceanic“ ekipa išvykoje po baudinių serijos 2:3 pralaimėjo prieš Kvebeko „Remparts“. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą, kartą atakavo vartus ir atliko 1 jėgos veiksmą.
„Rimouski Oceanic“ (7 tšk.) Rytų konferencijoje nukrito į 3-ią vietą tarp 10 ekipų.
Kitoje elitinėje Kanados jaunimo lygoje (WHL) įvyko Mykolo Škadausko debiutas. „Lethbridge Hurricanes“ su lietuviu namuose 2:4 nusileido „Medicine Hat Tigers“ ekipai. Lietuvis nepasižymėjo. M. Škadauskas tapo pirmu lietuviu, debiutavusiu WHL pirmenybėse.
„Lethbridge Hurricanes“ (2 tšk.) Rytų konferencijoje žengia 9-a tarp 11 komandų.
Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo (iki 21 metų) lygoje „Fribourg-Gotteron Young Dragons“ su dviem lietuviais svečiuose 2:1 palaužė „SC Rapperswil-Jona Lakers“ pasipriešinimą. Titas Krakauskas atliko 2 rezultatyvius perdavimus, Danielius Čečekovas – 1.
Beno Andrejausko atstovaujama „LHC Academy“ ekipa išvykoje 4:2 įveikė „EV Zug“. Lietuvis rungtynių pabaigoje įmušė įvartį į tuščius varžovų vartus.
„EHC Kloten“ komanda su Dovydu Norumi svečiuose 3:4 turėjo pripažinti „EHC Biel-Bienne Spirit“ pranašumą. Lietuvis nepasižymėjo.
„Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (20 tšk.) užima 4-ą vietą, „LHC Academy“ (20) – 5-ą, Ženevos „Futur Hockey“ (14) su Tadu Šližiu – 11-ą, o „EHC Kloten“ (9) yra paskutinė – 13-a.
