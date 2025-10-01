Markas Kaleinikovas pasirodė dukterinės NHL lygos klubo rungtynėse

Lietuviui rungtynės nebuvo sėkmingos. Jis puolime nepasižymėjo ir mačą baigė su -4 „plius/minus“ rodikliu.
M. Kaleinikovas turi kontraktą su laipteliu žemiau už AHL esančios ECHL lygos klubu „Bloomington Bison“, bet gavo progą parodyti save stipresnio klubo treneriams. Šiuo metu klubo stovykloje pluša ir daugiau nei 10 Niujorko „Rangers“ atsiųstų ledo ritulininkų.
Įdomu tai, kad prieš 17 metų tam pačiam „Hartford Wolf Pack“ klubui AHL lygoje trumpai atstovavo Darius Kasparaitis.
Antroje pagal pajėgumą Norvegijos lygoje „Gruner“ su Dominyku Bogdziuliu savo arenoje 4:0 pranoko „Gjovik“. Lietuvis kartą atakavo vartus, gavo 2 baudos min. ir laimėjo visus ritulio išmetimus, kuriuose dalyvavo.
Haldeno „Comet“ su Pauliumi Gintautu svečiuose po baudinių serijos 1:2 krito prieš Manglerudo „Star“. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą, nerealizavo baudinio, 7 kartus smūgiavo į vartus ir laimėjo visus ritulio išmetimus, kuriuose dalyvavo.
„Gruner“ (4 tšk.) pakilo į 4-ą vietą, o „Comet“ (1) – į 7-ą tarp 8 klubų.
Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo (iki 21 metų) lygoje du lietuvius savo gretose turinti „Fribourg-Gotteron Young Dragons“ namuose 6:2 laimėjo prieš Dovydo Noraus atstovaujamą „EHC Kloten“. Nugalėtojų gretose Titas Krakauskas įmušė įvartį, o Danielius Čečekovas atliko rezultatyvų perdavimą. D. Norus šį kartą rungtynėms nebuvo registruotas.
Ženevos „Futur Hockey“ su Tadu Šližiu savo arenoje 6:4 pasiekė pergalę prieš „EV Zug“. Lietuvis nepasižymėjo.
Beno Andrejausko atstovaujama „LHC Academy“ ekipa svečiuose po baudinių serijos 0:1 pralaimėjo prieš „EHC Biel-Bienne Spirit“. Lietuvis nepasižymėjo.
„Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (17 tšk.) užima 7-ą vietą, „LHC Academy“ (17) – 8-ą, „Futur Hockey“ (14) – 11-ą, o „EHC Kloten“ (9) lieka priešpaskutinė – 12-a.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!