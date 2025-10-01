„Valencia“ sugrįžimą į Eurolygą pažymėjo dramatiška pergale

Po lygaus pirmojo kėlinio „Valencia“ nežymiai pirmavo – 19:18. Svečiams atitrūkti pavyko antrajame ketvirtyje, kai pelnė 6 taškus be atsako – 32:24. Čia pat ASVEL ekipa spurtavo 11:2 ir pirmąją mačo dalį baigė esant priekyje 35:34.
Po didžiosios pertraukos „Valencia“ ilgą laiką pirmavo, bet daugiau nei 4 taškais nenutolo. Maža to, šeimininkai kėliau baigė kėlinį ir sulig metimu paskutinę sekundę vėl nusvėrė rezultatą į savo pusę – 61:60.
The epitome of aging like fine wine!
👉 @NandoDeColo | @LDLCASVEL #EveryGameMatters pic.twitter.com/oI641IZpJzREKLAMA— EuroLeague (@EuroLeague) October 1, 2025
Lemiamą ketvirtį šeimininkai pradėjo 4 taškais (65:60), bet svečiai greitai išlygino rezultatą – 68:68. „Valencia“ kelios sėkmingos atakos leido vėl pirmauti 4 taškais ir prancūzai vis priartėdavo iki vieno metimo, bet atstatyti pusiausvyros jiems taip ir nepavykdavo. Galiausiai, likus 5 sekundėms, Nathanas Reuversas pataikė vieną baudą iš dviejų (80:77) ir paliko ASVEL šansą išsigelbėti, tačiau viskas pasibaigė klaida ir pralaimėjimu.
ASVEL: Nando De Colo 17 (3/8 tritaškiai, 22 naud. bal.), Glynnas Watsonas 14, Bastienas Vautier 12, Zachary Seljaasas 9 (3/8 tritaškiai, 9 atk. kam.).
„Valencia“: Dariusas Thompsonas 15, Nathanas Reuversas (3/6 tritaškiai, 6 atk. kam.) ir Matthew Costello (10 atk. kam.) po 13, Omari Moore‘as 12 (3/6 tritaškiai, 8 atk. kam., 10 rez. perd., 23 naud. bal.), Ike‘as Iroegbu 8.
