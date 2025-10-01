Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Paaiškėjo, kokių Eurolygos komandų pasiūlymus atmetė L.Banchi

2025-10-01 18:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-01 18:35

Italijos rinktinės vyriausiuoju treneriu tapęs Luca Banchi galėjo šiuo metu treniruoti Eurolygos klubą.

L.Banchi nenorėjo dirbti minėtuose klubuose (Scanpix nuotr.)

Italijos rinktinės vyriausiuoju treneriu tapęs Luca Banchi galėjo šiuo metu treniruoti Eurolygos klubą.

0

„Gazzetta dello Sport“ skelbia, kad specialistas per pastaruosius 15 mėnesių sulaukė skambučių iš Vitorijos „Baskonia“, Paryžiaus „Paris“ ir Miuncheno „Bayern“ ekipų. Prancūzijos ir Ispanijos komandos kreipėsi net po du sykius.

Teigiama, kad stratego agentas Nikos Spanos bandė įtikinti specialistą imtis darbo, bet jam netiko klubų siūlomi kontraktų terminai ir jis nori dirbti komandoje, kur jaustų, jog galėtų pats patobulėti.

Praėjusiame sezone L.Banchi perėmė Stambulo „Anadolu Efes“ vairą ir vasarą paliko Turkiją pasibaigus sutarčiai. Jį pakeitė Igoris Kokoškovas.

