TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Emilijaus Krakausko rezultatyvus perdavimas Šveicarijoje padėjo pasiekti pergalę

2025-09-30 23:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-30 23:48

Antradienį elitinėje Suomijos ledo ritulio lygoje Tamperės „Tappara“ be Fausto Nausėdos namuose 4:0 pranoko Raumos „Lukko“.

Emilijus Krakauskas | Tito Pacausko nuotr.

0

„Tappara“ (18 tšk.) lyderiauja 16-os klubų pirmenybėse.

Aukščiausioje Šveicarijos lygoje Simo Ignatavičiaus atstovaujama Ženevos „Servette“ ekipa svečiuose 4:3 palaužė „SCL Tigers“ pasipriešinimą. Lietuvis žaidė 8 min. 59 sek., 2 kartus atakavo vartus ir gavo 2 baudos min.

„Servette“ (20 tšk.) rikiuojasi 5-a tarp 14 komandų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

Prancūzijos taurės turnyre į šešioliktfinalį nepateko „Annecy“ komanda su Kostu Gusevu, 1:4 pralaimėjusi „Strasbourg“ ledo ritulininkams. Gynėjas iš Lietuvos atliko rezultatyvų perdavimą.

Antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje Emilijaus Krakausko atstovaujama „EHC Arosa“ ekipa savo arenoje 3:1 nugalėjo „EHC Visp“. Lietuvis žaidė 18 min. 12 sek., atliko rezultatyvų perdavimą, 4 kartus atakavo vartus, blokavo 2 smūgius ir gavo 2 baudos min.

„EHC Arosa“ (6 tšk.) pakilo į 8-ą poziciją tarp 11 komandų.

Vokietijos trečioje lygoje („Oberliga“) „Hammer Eisbaren“ su Ugniumi Čižu 1:3 turėjo pripažinti Hanoverio „Scorpions“ pranašumą. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą ir laimėjo 6 iš 8 ritulio išmetimų.

„Hammer Eisbaren“ (3 tšk.) Šiaurės konferencijoje nukrito į priešpaskutinę – 10-ą – vietą.

