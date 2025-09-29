Martynas Grinius palieka „KeuPa HT“ ir ieškos naujų karjeros galimybių

„HK Spišska Nova Ves“ (8 tšk.) tarp 12-os komandų žengia 9-a.
Stipriausioje Norvegijos lygoje Sarpsborgo „Sparta“ su Daniilu Kovalenko savo arenoje 5:3 įveikė „Narvik“. Lietuvis žaidė 10 min. 34 sek., kartą atakavo vartus ir užsidirbo 2 baudos min.
„Sparta“ (7 tšk.) 10-ies ekipų pirmenybėse pakilo į 7-ą poziciją.
Ispanijos aukščiausioje lygoje Nikitos Kuzminovo atstovaujama „Andorra HG“ (Andora) ekipa po pratęsimo 6:5 išplėšė pergalę prieš Madrido CH (Ispanija). Lietuvis žaidė be keitimų (64:53 min.) ir atrėmė 41 iš 46 varžovų smūgio į vartus.
„Andorra HG“ (2 tšk.) šoktelėjo į 5-ą vietą tarp 9 komandų.
Suomijos antroje lygoje sezoną pradėjęs Martynas Grinius atsisveikino su „KeuPa HT“ komanda. Apie tai pranešė pati ekipa, patalpinusi lietuvio žinutę.
„KeuPa HT“ puolėjas Martynas Grinius imasi naujų iššūkių. Martynas prie mūsų komandos prisijungė praėjusiame sezone, iš viso sužaidė 50 rungtynių, pelnė 16 įvarčių ir atliko 14 rezultatyvių perdavimų. Jis į komandą įnešė daug energijos, įgūdžių ir tinkamą nusiteikimą. Martynas užkariavo komandos gerbėjų širdis. Dėkojame tau už visą tą laiką mūsų komandoje ir linkime sėkmės ateityje“, – rašoma „KeuPa HT“ pranešime.
M. Grinius yra ilgametis Lietuvos vyrų rinktinės narys, šiemet padėjęs laimėti pasaulio čempionato I-ojo diviziono B grupės auksą (5 rungtynės, 1 įvartis, 2 rezultatyvūs perdavimai).
Antroje pagal pajėgumą Norvegijos lygoje „Gruner“ be Dominyko Bogdziulio svečiuose 1:3 nusileido „Gjovik“ ekipai.
„Gruner“ (0 tšk.) turnyrinėje lentelėje rikiuojasi 7-a, o Haldeno „Comet“ (0) su Pauliumi Gintautu yra paskutinė – 8-a.
Vokietijos trečioje lygoje („Oberliga“) Ugniaus Čižo atstovaujama „Hammer Eisbaren“ komanda išvykoje 4:5 neatsilaikė prieš „Herner EV Miners“. Lietuvis laimėjo 10 iš 16 ritulio išmetimų ir užsidirbo 2 baudos min.
„Hammer Eisbaren“ (3 tšk.) Šiaurės konferencijoje lenkia 2 komandas ir užima 9-ą poziciją.
Elitinėje Kanados jaunimo lygoje (QMJHL) „Rimouski Oceanic“ su Dovydu Jukna namuose 1:3 pralaimėjo prieš „Chicoutimi Sagueneens“. Lietuvis puolime nepasižymėjo.
„Rimouski Oceanic“ (6 tšk.) Rytų konferencijoje žengia 2-a tarp 10 ekipų.
Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo (iki 21 metų) lygoje du lietuvius savo gretose turinti „Fribourg-Gotteron Young Dragons“ komanda išvykoje 1:4 pralaimėjo prieš „GCK Lions“. Danielius Čečekovas ir Titas Krakauskas nepasižymėjo.
Ženevos „Futur Hockey“ svečiuose 4:6 neatsilaikė prieš „HC Ambri-Piottą“. Tadas Šližys pralaimėtojų gretose nepasižymėjo.
„LHC Academy“ (16 tšk.) su Benu Andrejausku užima 8-ą vietą, „Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (14) – 9-ą, „Futur Hockey“ (11) – 11-ą, o „EHC Kloten“ (9) su Dovydu Norumi rikiuojasi priešpaskutinė – 12-a.
