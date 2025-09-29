Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Ilgoji pertrauka“: legendinį sezoną primenantis „Žalgiris“ ir didžiulis „Ryto“ potencialas

2025-09-29 12:33 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-29 12:33

Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

(Krepsinis.net nuotr.)

Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

0

Viešoje dalyje kalbėta apie Lietuvos krepšinio lygos (LKL) savaitgalio dvikovas, nerimą keliančius Kauno „Žalgirio“ žaidimo aspektus, būsimus varžovus Eurolygos dvigubos savaitės metu ir kas laukia Klaipėdos „Neptūno“ bei Panevėžio „Lietkabelio“ Europos taurės starte.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rėmėjų dalyje – dėmesys Eurolygai: klubų lentynos, drąsus spėjimas „Žalgiriui“, rezultatyviausias Eurolygos žaidėjas, MVP, metų naujokas, įdomiausi žaidėjai, būsimi nusivylimai, kurie treneriai bus atleisti ir labai drąsūs spėjimai.

VISĄ PODKASTĄ RASITE PASPAUDĘ ČIA

00:00 – įžanga

05:20 – „Jonavos“ problemos ir atsigaunantis C.Reddishas

15:00 – „Žalgirio“ bėdos ir ką primena ši komanda

24:20 – „Lietkabelio“ lengva pergalė

28:23 – didelis „Ryto“ potencialas

38:20 – dviguba „Žalgirio“ savaitė

51:07 – „Neptūno“ ir „Lietkabelio“ varžovai

Rėmėjų dalyje aptartos šios temos:

58:08 – užtikrintos atkrintamųjų dalyvės

1:05:54 – pretendentai į atkrintamąsias

1:15:25 – įkrintamųjų kandidatės

1:26:47 – į nieką nepretenduos

1:41:13 – rezultatyviausias žaidėjas ir MVP

1:43:42 – rezultatyviausias lietuvis ir naudingiausias žalgirietis

1:45:44 – metų naujokas ir metų proveržis

1:49:05 – įdomiausi stebėti žaidėjai

1:51:14 – kas taps nusivylimais

1:53:46 – kurie treneriai bus atleisti

1:56:21 – labai drąsūs spėjimai

