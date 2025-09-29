„Ilgoji pertrauka“: legendinį sezoną primenantis „Žalgiris“ ir didžiulis „Ryto“ potencialas

Viešoje dalyje kalbėta apie Lietuvos krepšinio lygos (LKL) savaitgalio dvikovas, nerimą keliančius Kauno „Žalgirio“ žaidimo aspektus, būsimus varžovus Eurolygos dvigubos savaitės metu ir kas laukia Klaipėdos „Neptūno“ bei Panevėžio „Lietkabelio“ Europos taurės starte.
Rėmėjų dalyje – dėmesys Eurolygai: klubų lentynos, drąsus spėjimas „Žalgiriui“, rezultatyviausias Eurolygos žaidėjas, MVP, metų naujokas, įdomiausi žaidėjai, būsimi nusivylimai, kurie treneriai bus atleisti ir labai drąsūs spėjimai.
00:00 – įžanga
05:20 – „Jonavos“ problemos ir atsigaunantis C.Reddishas
15:00 – „Žalgirio“ bėdos ir ką primena ši komanda
24:20 – „Lietkabelio“ lengva pergalė
28:23 – didelis „Ryto“ potencialas
38:20 – dviguba „Žalgirio“ savaitė
51:07 – „Neptūno“ ir „Lietkabelio“ varžovai
Rėmėjų dalyje aptartos šios temos:
58:08 – užtikrintos atkrintamųjų dalyvės
1:05:54 – pretendentai į atkrintamąsias
1:15:25 – įkrintamųjų kandidatės
1:26:47 – į nieką nepretenduos
1:41:13 – rezultatyviausias žaidėjas ir MVP
1:43:42 – rezultatyviausias lietuvis ir naudingiausias žalgirietis
1:45:44 – metų naujokas ir metų proveržis
1:49:05 – įdomiausi stebėti žaidėjai
1:51:14 – kas taps nusivylimais
1:53:46 – kurie treneriai bus atleisti
1:56:21 – labai drąsūs spėjimai
