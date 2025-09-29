Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Karosas nustebęs dėl sirgalių palaikymo: „Sunku suvokti, nes suspardė kaip šunį“

2025-09-29 12:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-29 12:38

Šeštadienį Kauno „Žalgirio“ areną sudrebino grandiozinis „UTMA 13“ ir „Stanionis promotions“ kovų turnyras, kuriame užtikrintą pergalę iškovojo buvęs pasaulio čempionas Eimantas Stanionis (16-1, 9 nokautai), kuris svorio kategorijoje iki 150 svarų po dešimties raundų kovos teisėjų sprendimu nugalėjo Pietų Afrikos kovotoją Jabulani Makhense (16-3, 8 nokautai).

Vitas Karosas – Khyzeris Hayatas kovos akimirka | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.

Turnyre vyko ir svorio kategorijos iki 67 kg turnyro pusfinalis, kuriame susitiko Vitas Karosas (5-4 UTMA) ir Khyzeris Hayatas (2–0 UTMA).

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Turnyre vyko ir svorio kategorijos iki 67 kg turnyro pusfinalis, kuriame susitiko Vitas Karosas (5-4 UTMA) ir Khyzeris Hayatas (2–0 UTMA).

Nuo pat kovos pradžios K. Hayatas atakavo V. Karoso galinę koją ir jau po pirmos minutės pasiekė pirmą nokdauną. Nors V. Karosas kėlėsi, tačiau netrukus krito į dar vieną nokdauną ir nors stengėsi keisti stovėseną, K. Hayatas visiškai „atjungė“ V. Karoso koją ir po trečiojo nokdauno K. Hayatas šventė pergalę bei pateko į finalą, kuriame susitiks su Martynu Danium.

Po turnyro socialiniuose tinkluose V. Karosas rodė savo koją bei teigė nustebęs, kokio palaikymo sulaukė po pralaimėjimo.

„„Noriu padėkoti jums, nes tiek žinučių ar komentarų nebuvau gavęs nei po vieno laimėjimo. Man sunku suvokti, nes mane suspardė kaip šunį. O jūs – čempionas, pats geriausias, čia kažkas ne taip nutiko. Nuostabu turėti tokį palaikymą, bet galite ir pykti ant manęs dėl tokių pasirodymų, nes neturėčiau taip kovoti, tai nebuvau aš. Turite teisę sakyti, kad kovojau „šūdinai“, nes kovojau „šūdinai“. Mano stilius yra tobulas nugalėti Hayatą, bet iš visos kovos mano stiliaus ringe buvo 15 sekundžių. Labai gaila, kad tą, ką dirbau tiek laiko, išėjau ir nieko neparodžiau“, – sakė V. Karosas.

Kitame įraše V. Karosas teigė, kad pralaimėjo kovą prieš patį save.

„Atsiprašau. Nesu blogesnis techniškai ar fiziškai prieš Hayatą, bet buvau prastesnis kovotojas šiandien. Gėda, nes pralošiau kovą prieš patį save“, – rašė V. Karosas.

„Sparta Fight Gym“ savo „instagrame“ rašė, kad tai buvo „prasčiausias turnyras „Spartos“ istorijoje.

„Sportiniu požiūriu mums vakaras nebuvo lengviausias. Rezultatai tikrai buvo prasčiausi Spartos istorijoje, tačiau sportas tuo ir ypatingas, kad kartais laimi, kartais … įgyji patirties. Mes priimame tai, sveikiname varžovus ir pažadame, jog sugrįšime dar alkanesni, stipresni ir padarysime tai, ką privalome padaryti“, – rašoma „Sparta Fight Gym“ klubo socialiniuose tinkluose.

