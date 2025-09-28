Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

„Korėjos ambasadoriaus taurės“ tekvondo turnyras Vilniuje subūrė daugiau nei 200 sportininkų

2025-09-28 21:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-28 21:19

Vilniuje, rugsėjo 27 d., lengvosios atletikos manieže įvykusios tarptautinės „Korėjos ambasadoriaus taurės“ tekvondo varžybos sulaukė didelio susidomėjimo – į kovas stojo daugiau nei 200 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Ukrainos. Tai buvo pirmasis tokio masto turnyras Lietuvoje, globojamas Korėjos Respublikos ambasadoriaus Jo Young Jeon.

Tekvondo | „Stop“ kadras

Vilniuje, rugsėjo 27 d., lengvosios atletikos manieže įvykusios tarptautinės „Korėjos ambasadoriaus taurės" tekvondo varžybos sulaukė didelio susidomėjimo – į kovas stojo daugiau nei 200 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Ukrainos. Tai buvo pirmasis tokio masto turnyras Lietuvoje, globojamas Korėjos Respublikos ambasadoriaus Jo Young Jeon.

Varžybos ne tik suvienijo tarptautinę tekvondobendruomenę, bet ir tapo išskirtine sporto bei kultūros švente, kurioje žiūrovai galėjo mėgautis korėjietiško maisto degustacijomis, tradiciniais žaidimais ir įvairiomis kultūrinėmis veiklomis.

Komandiniai rezultatai

1 vieta – Kauno komanda „GAJA“, vadovaujama trenerių Aurimo Masio ir Tado Janušausko.

2 vieta – Lenkijos komanda KS Start Olsztyn.

3 vieta – Radviliškio ŠSPC–TKD komanda.

Šios ekipos pelnytai užlipo ant garbės pakylos, demonstruodamos aukščiausio lygio pasirengimą ir sportinę dvasią.

Asmeninis akcentas – Nojaus Jakelaičio pergalė

Didžiausio dėmesio sulaukė vienas perspektyviausių Lietuvos tekvondo sportininkų – Nojus Jakelaitis, šią vasarą iškovojęs bronzą Europos olimpiniame jaunimo festivalyje. Vilniuje vykusiame turnyre jis dar kartą įrodė savo meistriškumą ir užtikrintai tapo pirmosios vietos nugalėtoju savo kategorijoje.

Jo pergalė simboliškai užtvirtino tai, ką bendruomenė akcentavo prieš varžybas – kad šis turnyras tampa tramplinu tiek jauniems, tiek tituluotiems sportininkams siekti dar aukštesnių rezultatų.

Organizatorių įspūdžiai

„Džiaugiamės, kad turnyras sulaukė tokio didelio susidomėjimo tiek iš sportininkų, tiek iš žiūrovų. Mums svarbu ne tik sportinės kovos, bet ir draugystės tarp valstybių stiprinimas. Tikimės, kad ši taurė taps gražia kasmetine tradicija“, – sakė renginio organizatoriai.

