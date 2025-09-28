Lietuvos karatė kovotojams – keturi Europos čempionų titulai

Vyrų svorio kategorijoje virš 90 kg niekas neprilygo Pauliui Žimantui (Akmenės raj. „Energija“, treneris – Vladimiras Silvaško). Lietuvos kovotojas finale galingu smūgiu nokautavo Lenkijos atstovą Artemą Akimenkovą ir antrą kartą triumfavo Europos čempionate.
Pakeliui į finalą P. Žimantas taip pat užtikrinai įveikė vokietį Thomasą Ritterį ir ukrainietį Serhijų Čechovyčių, viskas kovas įspūdingai užbaigdamas anksčiau laiko.
„Pirmas toks čempionatas, kuriame visas kovas pavyko užbaigti anksčiau laiko. Tad viskas puikiai, pagal planą“, – po pergalės finale sakė P. Žimantas.
Moterų svorio kategorijos iki 50 kg čempione jau 4 kartą iš eilės tapo Brigita Svinkūnaitė (Kauno „Rifas“, treneris – Ričardas Poška), finale pranokusi nuolatinę savo varžovę iš Ukrainos Alioną Veresniak. Kaunietė visas kovas taip pat užbaigė anksčiau laiko.
Europos čempionato ketvirtfinalyje kaunietė įveikė lenkę Carmen Pozimski, o pusfinalyje pranoko ukrainietę Marianą Čaban.
„Esu labai laiminga, čia to ir važiavau, – po finalo kalbėjo B. Svinkūnaitė. – Turėjau įrodyti sau, kad esu geriausia, niekam neužleidžiu ir nežadu užleisti savo vietos.“
Moterų 59-65 kg svorio kategorijos čempione pirmą kartą karjeroje tapo Aneta Meškauskienė (Anykščių „Takas“, treneris – Gediminas Varkala), lemiamoje kovoje dominavusi prieš savo ilgametę varžovę bulgarę Ivanką Popovą.
Pakeliui į finalą patyrusi Lietuvos kovotoja nugalėjo norvegę Lojain Aldaher, vengrę Anett Kovacs-Leiter ir jos tautietę Bertą Szalay.
Moterų svorio kategorijos virš 65 kg finale įvyko principinė lietuviška dvikova tarp Brigitos Gustaitytės (Vilniaus „Baltas Vilkas“, trenerė – Edit Abraham) ir Marijos Sekundos (Klaipėdos „Shodan“; treneriai – Lukas Kubilius, Eventas Gužauskas, Margarita Čiuplytė). Savo pranašumą šį kartą įrodžiusi pasaulio čempionė B. Gustaitytė stipriausia Europos kovotoja tapo antrą kartą.
Europos čempionato aštuntfinalyje čempionė nugalėjo norvegę Therese Netland-Ostebrod, ketvirtfinalyje – vengrę Fejes Hanną, o pusfinalyje – lenkę Katarzyną Jaškowską.
M. Sekunda pakeliui į finalą pranoko lenkę Darią Banasiak ir vengrę Csengę Toth.
„Labai džiaugiuosi, kad pavyko laimėti, – po dar vieno savo triumfo kalbėjo B. Gustaitytė. – Po pasaulio čempionato Japonijoje nebuvo daug laiko, teko viską susidėlioti taip, kad pailsėjus būtų galima ruoštis toliau. Labiausiai ruošiausi kovai su Marija, nes ji yra stipriausia iš visų varžovių. Kovos su ja visada būna labai sunkios, smagu, kad pavyko įgyvendinti planą ir laimėti.
Dar 3 prizines vietas Lietuvos sportininkai užėmė katos rungtyje. Vyrų varžybose Europos vicečempionu tapo Tomas Zienius (Kauno „Shori“, treneris – Valius Rudys), o bronzą pelnė suaugusiųjų varžybų debiutantas Nikas Kvasys (Klaipėdos „Okinava“, trenerė – Diana Mačiūtė).
T. Zienius Europos čempionate įveikė ispaną Adrianą Arnaizą, vengrą Szabolcsą Solteszą, Nyderlandų atstovą Mitchellą de Bontą ir ukrainietį Jaroslavą Kovalčuką, o finale turėjo pripažinti rumuno Cristiano Bolduto pranašumą.
Tuo metu N. Kvasys pranoko graiką Iosifą Kalfopoulą, vengrą Spėderį Istvaną ir ukrainietį Oleksandrą Petrenką, bet pusfinalyje nusileido tam pačiam būsimam čempionui C. Boldutui.
Be to, komandinės katos rungtyje N. Kvasys su savo trenere D. Mačiūte ir Agne Žilinskaite bei Kajumi Malinenu pelnė dar vieną bronzą. Lietuviai ketvirtfinalyje įveikė Vengrijos komandą, o pusfinalyje pralaimėjo būsimiems čempionams ukrainiečiams.
Europos čempionate lietuviai iš viso pelnė 8 prizines vietas (4 aukso, 2 sidabro ir 2 bronzos medaliai) ir komandinėje įskaitoje užėmė 1 vietą. Antri liko Sakartvelo kovotojai (4-0-2), treti – ukrainiečiai (2-1-6). Toliau išsirikiavo Vengrijos, Rumunijos, Šveicarijos, Lenkijos, Švedijos, Azerbaidžano, Bulgarijos, Kroatijos, Ispanijos ir Vokietijos rinktinės.
Lietuvos rinktinės vyriausiųjų trenerių komiteto pirmininkas Vladimiras Silvaško mūsų kovotojų pasirodymą Vengrijoje įvertino labai gerai.
„Mintys po čempionato – labai geros, nes Lietuvos rinktinė vėl yra pirma komandinėje įskaitoje, – sakė patyręs karatė specialistas. – Patvirtinome savo, kaip itin stiprios šalies, reputaciją., Džiaugiamės, kad merginos labai gerai pasirodė, gal tik truputį gaila, kad vyrų turime tik vieną pirmąją vietą. Tačiau visi dirbo maksimaliai ir atidavė tiek, kiek kas galėjo.
Lietuvos rinktinėje šiek tiek vyksta kartų kaita, turėjome naujų žmonių, o jiems, norint įsitvirtinti, nebus taip paprasta. Bet kiekvienos varžybos yra patirtis, tikimės, kad rinktinės naujokai gavo gerą krikštą.“
