Kalendorius
Rugsėjo 28 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Andrė Lukošiūtė iškovojo antrą karjeros vienetų titulą – finale varžovė atsisakė tęsti mačą

2025-09-28 12:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-28 12:03

Egipte surengto ITF serijos moterų teniso turnyro finale sekmadienį 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-1033) 6:1, 3:1 triuškino neutralią atletę Kirą Bataikiną, kuri galiausiai atsisakė tęsti mačą ir pripažino lietuvės pranašumą. Dvikova truko tik 69 minutes.

Andrė Lukošiūtė (Suomen Tennisliitto nuotr.) | „Facebook“ nuotr.

Egipte surengto ITF serijos moterų teniso turnyro finale sekmadienį 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-1033) 6:1, 3:1 triuškino neutralią atletę Kirą Bataikiną, kuri galiausiai atsisakė tęsti mačą ir pripažino lietuvės pranašumą. Dvikova truko tik 69 minutes.

REKLAMA
0

K. Bataikina finale sugebėjo iššvaistyti visus 7 „break pointus“ ir pralaimėjo 4 savo padavimų serijas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Didžiausią karjeros laimėjimą pakartojusi A. Lukošiūtė antrą kartą tapo ITF moterų vienetų turnyro nugalėtoja. Lietuvė pelnė 15 WTA vienetų reitingo taškų ir 2352 JAV dolerius. A. Lukošiūtė reitinge kils beveik 200 vietų į viršų.

REKLAMA
REKLAMA

Antradienį dvejetų starte A. Lukošiūtė su vokiete Anja Wildgruber per 1 valandą 25 minutes 4:6, 2:6 pralaimėjo prieš danę Sarafiną Olivią Hansen ir suomę Stellą Remander. A. Lukošiūtė ir A. Wildgruber dalinsis 74 JAV dolerius.

ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudarė 15 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų