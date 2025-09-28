Andrė Lukošiūtė iškovojo antrą karjeros vienetų titulą – finale varžovė atsisakė tęsti mačą

K. Bataikina finale sugebėjo iššvaistyti visus 7 „break pointus“ ir pralaimėjo 4 savo padavimų serijas.
Didžiausią karjeros laimėjimą pakartojusi A. Lukošiūtė antrą kartą tapo ITF moterų vienetų turnyro nugalėtoja. Lietuvė pelnė 15 WTA vienetų reitingo taškų ir 2352 JAV dolerius. A. Lukošiūtė reitinge kils beveik 200 vietų į viršų.
Antradienį dvejetų starte A. Lukošiūtė su vokiete Anja Wildgruber per 1 valandą 25 minutes 4:6, 2:6 pralaimėjo prieš danę Sarafiną Olivią Hansen ir suomę Stellą Remander. A. Lukošiūtė ir A. Wildgruber dalinsis 74 JAV dolerius.
ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudarė 15 tūkst. JAV dolerių.
