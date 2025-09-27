Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Ainius Sabaliauskas su italu Tunise suklupo vyrų dvejetų turnyro finale

2025-09-27 15:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-27 15:56

Tunise vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų finale šeštadienį Ainius Sabaliauskas su italu Samuele Seghetti per 1 valandą 38 minutes 6:7 (7:9), 6:3, [3:10] neatsilaikė prieš vokiečius – Nikolai Barsukovą ir Maxą Schoenhausą.

Ainius Sabaliauskas l Irmanto Gelūno/BNS Foto nuotr.

Tunise vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų finale šeštadienį Ainius Sabaliauskas su italu Samuele Seghetti per 1 valandą 38 minutes 6:7 (7:9), 6:3, [3:10] neatsilaikė prieš vokiečius – Nikolai Barsukovą ir Maxą Schoenhausą.

0

Pirmojo seto pradžioje lietuvis su italu išbarstė 2 geimų persvarą (3:1, 3:3). Vėliau jie pirmavo 5:4, bet savo padavimais nepajėgė įtvirtinti pergalės sete. Pratęsime A. Sabaliauskas su S. Seghetti neutralizavo vieną „set pointą“ ir patys atsidūrė per tašką nuo laimėto seto (5:6, 7:6). Deja, tada vokiečiai spurtavo 3:0 ir įrodė savo pranašumą.

A. Sabaliauskas su S. Seghetti antrojo seto pradžioje prarado 3 geimų pranašumą (3:0, 3:3), bet vėliau surengė dar vieną spurtą 3:0 ir taip užbaigė setą. Mačo pratęsime lietuvis su italu nė karto nepirmavo, anksti paleido varžovus į priekį (1:5) ir neišsigelbėjo.

A. Sabaliauskas su S. Seghetti pelnė 540 JAV dolerių ir po 8 ATP dvejetų reitingo taškus. Lietuvis siekė iškovoti pirmą ITF turnyro titulą per profesionalo karjerą.

Vienetuose 22-ejų A. Sabaliauskas (ATP-1554) pagal reitingą iš karto pateko į antrąjį kvalifikacijos ratą ir ten 6:4, 3:6, [10:3] palaužė japono Takuyos Komuros pasipriešinimą. Deja, lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape lietuvis dramatiškai 2:6, 6:4, [10:12] pralaimėjo 18-mečiui tunisiečiui Alaai Trifi (ATP-1813, ITF jaunių-283). Lietuvis pelnė 1 ITF vyrų vienetų reitingo tašką.

ITF serijos vyrų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

