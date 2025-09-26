Ainius Sabaliauskas ir Samuele Seghetti Tunise pateko į ITF vyrų dvejetų finalą

A. Sabaliauskas su S. Seghetti atitrūko dar pirmojo seto pradžioje (3:1) ir vėliau persvarą išlaikė. Antrajame sete lygi kova vyko iki aštuntojo geimo, kuriame lietuvis su italu pralaimėjo savo padavimų seriją.
Viskas sprendėsi pratęsime, kuris prasidėjo labai permainingai (3:1, 3:4, 5:4, 5:6). Visgi, svarbiausiu metu lietuviui su italu pavyko spurtuoti net 5:0.
Lietuviui su porininku nesutrukdė tai, kad jie tik 56 proc. kamuoliukų įžaisdavo pirmu bandymu (varžovai – 77 proc.).
A. Sabaliauskas su S. Seghetti pelnė 540 JAV dolerių ir po 8 ATP dvejetų reitingo taškus, o finale jie susitiks su vokiečiais – Nikolai Barsukovu ir Maxu Schoenhausu. A. Sabaliauskas sieks iškovoti pirmą ITF titulą per profesionalaus žaidėjo karjerą.
Vienetuose 22-ejų A. Sabaliauskas (ATP-1554) pagal reitingą iš karto pateko į antrąjį kvalifikacijos ratą ir ten 6:4, 3:6, [10:3] palaužė japono Takuyos Komuros pasipriešinimą. Deja, lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape lietuvis dramatiškai 2:6, 6:4, [10:12] pralaimėjo 18-mečiui tunisiečiui Alaai Trifi (ATP-1813, ITF jaunių-283). Lietuvis pelnė 1 ITF vyrų vienetų reitingo tašką.
ITF serijos vyrų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!