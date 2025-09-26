Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Ainius Sabaliauskas ir Samuele Seghetti Tunise pateko į ITF vyrų dvejetų finalą

2025-09-26 21:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-26 21:50

Tunise vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų pusfinalyje penktadienį Ainius Sabaliauskas su italu Samuele Seghetti per 75 minutes 6:4, 3:6, [10:6] iškovojo pergalę prieš švedą Johną Hallquistą Litheną ir lenką Piotrą Pawlaką.

Ainius Sabaliauskas l Irmanto Gelūno/BNS Foto nuotr.

Tunise vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų pusfinalyje penktadienį Ainius Sabaliauskas su italu Samuele Seghetti per 75 minutes 6:4, 3:6, [10:6] iškovojo pergalę prieš švedą Johną Hallquistą Litheną ir lenką Piotrą Pawlaką.

0

A. Sabaliauskas su S. Seghetti atitrūko dar pirmojo seto pradžioje (3:1) ir vėliau persvarą išlaikė. Antrajame sete lygi kova vyko iki aštuntojo geimo, kuriame lietuvis su italu pralaimėjo savo padavimų seriją.

Viskas sprendėsi pratęsime, kuris prasidėjo labai permainingai (3:1, 3:4, 5:4, 5:6). Visgi, svarbiausiu metu lietuviui su italu pavyko spurtuoti net 5:0.

Lietuviui su porininku nesutrukdė tai, kad jie tik 56 proc. kamuoliukų įžaisdavo pirmu bandymu (varžovai – 77 proc.).

A. Sabaliauskas su S. Seghetti pelnė 540 JAV dolerių ir po 8 ATP dvejetų reitingo taškus, o finale jie susitiks su vokiečiais – Nikolai Barsukovu ir Maxu Schoenhausu. A. Sabaliauskas sieks iškovoti pirmą ITF titulą per profesionalaus žaidėjo karjerą.

Vienetuose 22-ejų A. Sabaliauskas (ATP-1554) pagal reitingą iš karto pateko į antrąjį kvalifikacijos ratą ir ten 6:4, 3:6, [10:3] palaužė japono Takuyos Komuros pasipriešinimą. Deja, lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape lietuvis dramatiškai 2:6, 6:4, [10:12] pralaimėjo 18-mečiui tunisiečiui Alaai Trifi (ATP-1813, ITF jaunių-283). Lietuvis pelnė 1 ITF vyrų vienetų reitingo tašką.

ITF serijos vyrų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

