Andrė Lukošiūtė užtikrintai įveikė Ukrainos tenisininkę ir pateko į pusfinalį

A. Lukošiūtė mačą pradėjo galingu spurtu 4:0. Vėliau lietuvė pralaimėjo savo padavimų seriją ir išbarstė pusę turėtos persvaros (4:2), bet netrukus „sausai“ laimėjo ukrainietės padavimų seriją ir susigrąžino 4 geimų pranašumą. Antrojo seto pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis, o nuo ketvirtojo geimo lietuvė surengė spurtą 4:0 ir nesunkiai laimėjo mačą.
A. Lukošiūtė užsitikrino 6 WTA vienetų reitingo taškus ir 734 JAV dolerius. Pusfinalyje lietuvė žais prieš antrąją turnyro raketę kartvelę Zoziją Kardavą (WTA-672).
Antradienį dvejetų starte A. Lukošiūtė su vokiete Anja Wildgruber per 1 valandą 25 minutes 4:6, 2:6 pralaimėjo prieš danę Sarafiną Olivią Hansen ir suomę Stellą Remander. A. Lukošiūtė ir A. Wildgruber dalinsis 74 JAV dolerius.
ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
