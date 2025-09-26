Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Andrė Lukošiūtė užtikrintai įveikė Ukrainos tenisininkę ir pateko į pusfinalį

2025-09-26 15:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-26 15:56

Egipte vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro ketvirtfinalyje penktadienį 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-1033) per 1 valandą 34 minutes 6:2, 6:1 nugalėjo trečią pagal skirstymą ukrainietę Dariją Jesypčuk (WTA-695).

Andrė Lukošiūtė prieš Nicolę Khirin | S.Čirbos nuotr.

Egipte vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro ketvirtfinalyje penktadienį 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-1033) per 1 valandą 34 minutes 6:2, 6:1 nugalėjo trečią pagal skirstymą ukrainietę Dariją Jesypčuk (WTA-695).

REKLAMA
0

A. Lukošiūtė mačą pradėjo galingu spurtu 4:0. Vėliau lietuvė pralaimėjo savo padavimų seriją ir išbarstė pusę turėtos persvaros (4:2), bet netrukus „sausai“ laimėjo ukrainietės padavimų seriją ir susigrąžino 4 geimų pranašumą. Antrojo seto pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis, o nuo ketvirtojo geimo lietuvė surengė spurtą 4:0 ir nesunkiai laimėjo mačą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Lukošiūtė užsitikrino 6 WTA vienetų reitingo taškus ir 734 JAV dolerius. Pusfinalyje lietuvė žais prieš antrąją turnyro raketę kartvelę Zoziją Kardavą (WTA-672).

REKLAMA
REKLAMA

Antradienį dvejetų starte A. Lukošiūtė su vokiete Anja Wildgruber per 1 valandą 25 minutes 4:6, 2:6 pralaimėjo prieš danę Sarafiną Olivią Hansen ir suomę Stellą Remander. A. Lukošiūtė ir A. Wildgruber dalinsis 74 JAV dolerius.

ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų