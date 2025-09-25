Andrė Lukošiūtė Egipte įveikė Anją Wildgruber ir žengė į ketvirtfinalį

Lietuvė mačą pradėjo spurtu 4:0. Vėliau A. Lukošiūtė pralaimėjo savo padavimų seriją (4:2), bet nepalūžo, netrukus realizavo dar vieną „break pointą“ ir vėliau ramiai baigė setą. Antrojo seto pradžioje A. Lukošiūtė išbarstė pranašumą (1:0, 1:1), vėliau laimėjo dar dvi varžovės padavimų serijas ir atitrūko 5:2, bet A. Wildgruber nebuvo linkusi lengvai pasiduoti (5:4). Dešimtajame geime A. Lukošiūtė atsiliko 15:40, tačiau sugebėjo išsigelbėti savo padavimų metu, atlaikė 2 „break pointus“ ir įtvirtino pergalę.
Lietuvė pelnė 3 WTA vienetų reitingo taškus ir 367 JAV dolerius. Ketvirtfinalyje A. Lukošiūtė susitiks su trečiąja turnyro rakete ukrainiete Darija Jesypčuk (WTA-695).
Antradienį dvejetų starte A. Lukošiūtė su A. Wildgruber per 1 valandą 25 minutes 4:6, 2:6 pralaimėjo prieš danę Sarafiną Olivią Hansen ir suomę Stellą Remander. A. Lukošiūtė ir A. Wildgruber dalinsis 74 JAV dolerius.
ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
