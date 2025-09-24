Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Andrė Lukošiūtė užtikrintai žengė į ITF turnyro Egipte aštuntfinalį

2025-09-24 21:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 21:13

Egipte vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro pirmajame rate trečiadienį 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-1033) per 77 minutes 6:1, 6:1 šventė pergalę prieš kvalifikaciją įveikusią nereitinguotą šveicarę Cassandrą Marrą.

Laurynas Grigelis ir Andrė Lukošiūtė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Egipte vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro pirmajame rate trečiadienį 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-1033) per 77 minutes 6:1, 6:1 šventė pergalę prieš kvalifikaciją įveikusią nereitinguotą šveicarę Cassandrą Marrą.

0

Varžovė šiame mače vienintelį „break pointą“ realizavo pirmojo seto ketvirtajame geime, kai kiek sušvelnino deficitą (3:1). Visgi, vėliau A. Lukošiūtė vėl ėmė dominuoti korte ir sutriuškino šveicarę.

C. Marra šiame mače padarė net 12 dvigubų klaidų (lietuvė – 4).

A. Lukošiūtė pelnė 1 WTA vienetų reitingo tašką ir 294 JAV dolerius. Aštuntfinalyje lietuvė bandys nugalėti vokietę Anją Wildgruber (WTA-865).

Antradienį dvejetų starte A. Lukošiūtė su vokiete Anja Wildgruber per 1 valandą 25 minutes 4:6, 2:6 pralaimėjo prieš danę Sarafiną Olivią Hansen ir suomę Stellą Remander. A. Lukošiūtė ir A. Wildgruber dalinsis 74 JAV dolerius.

ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

 

