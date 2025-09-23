Elina Svitolina baigė sezoną dėl psichologinių sunkumų: Ukrainos teniso žvaigždė paaiškino savo sprendimą

„Jau kurį laiką jaučiuosi tarsi nesava. Nesijaučiu psichologiškai pasirengusi žaisti, todėl baigiu sezoną.
Per savo karjerą supratau, kad tenise svarbiausia ne pinigai, šlovė ar reitingas, o pasirengimas žaisti ir atiduoti visas jėgas. Šiuo metu psichologiškai ir emociškai nesu pasirengusi to daryti.
Ne visos mūsų dienos turi būti produktyvios, ne visada mes jaučiamės kupinos energijos. Kai kurios dienos būna sunkios, bet tai nereiškia, kad aš esu silpna. Tai reiškia, kad esu žmogus, kuriam reikia poilsio.
Nusprendžiau nespausti savęs, o suteikti laiko sau atsigauti ir iš naujo „pakrauti“ baterijas. Kai grįšiu į kortą, noriu būti pasirengusi kovoti iš visų jėgų ir parodyti geriausią savo versiją dėl gerbėjų, žaidimo ir pačios savęs“, – rašė ukrainietė.
E. Svitolina šiemet pasiekė „Australian Open“ ir „Roland Garros“ ketvirtfinalius, su Ukrainos rinktine pirmą kartą istorijoje pateko į Billie Jean King taurės pusfinalį bei laimėjo WTA 250 serijos turnyrą Prancūzijoje.
E. Svitolina su savo vyru – garsiu Prancūzijos tenisininku Gaeliu Monfilsu – augina dukrelę, kuriai tuoj sukaks 3-eji.
