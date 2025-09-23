Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Ainius Sabaliauskas ir italas S. Seghetti pateko į ketvirtfinalį ITF dvejetų turnyre Tunise po greito varžovų pasitraukimo

2025-09-23 20:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-23 20:56

Tunise vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte antradienį Ainius Sabaliauskas su italu Samuele Seghetti 5:1 pirmavo prieš kiną Haoyuną Huangą ir airį Joshą Roe Flannelly, kai pastarieji atsisakė tęsti mačą. Susitikimas buvo nutrauktas vos po 33 minučių.

Ainius Sabaliauskas l Irmanto Gelūno/BNS Foto nuotr.

Tunise vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte antradienį Ainius Sabaliauskas su italu Samuele Seghetti 5:1 pirmavo prieš kiną Haoyuną Huangą ir airį Joshą Roe Flannelly, kai pastarieji atsisakė tęsti mačą. Susitikimas buvo nutrauktas vos po 33 minučių.

0

Mačo pradžioje lietuvis su porininku laimėjo 2 varžovų padavimų serijas, o oponentai net neturėjo „break pointų“. Netrukus pranešta, kad A. Sabaliauskui ir S. Seghetti buvo įskaityta pergalė.

Lietuvis su italu pelnė 192 JAV dolerius ir po 2 ATP dvejetų reitingo taškus. Ketvirtfinalyje jie bandys įveikti turką Mertą Alkayą ir airį Ammarą Elaminą.

Vienetuose 22-ejų Ainius Sabaliauskas (ATP-1554) pagal reitingą iš karto pateko į antrąjį kvalifikacijos ratą ir ten 6:4, 3:6, [10:3] palaužė japono Takuyos Komuros pasipriešinimą. Deja, lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape lietuvis dramatiškai 2:6, 6:4, [10:12] pralaimėjo 18-mečiui tunisiečiui Alaai Trifi (ATP-1813, ITF jaunių-283). A. Sabaliauskas buvo per tašką nuo pagrindinio etapo, kai pratęsime pirmavo 10:9, bet vėliau pralaimėjo 3 taškus paeiliui.

Lietuvis pelnė 1 ITF vyrų vienetų reitingo tašką.

ITF serijos vyrų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

Aukštesnio lygio ITF turnyre Ispanijoje kvalifikacijos neįveikė 23-ejų Matas Vasiliauskas (ATP-1310). Jis startavo pergale 6:4, 1:6, [10:6] prieš ispaną Hugo Garcią Gomezą, o antrajame rate atsisakė žaisti prieš kitą ispaną Luisą Garcią Paezą (ATP-1631). Lietuvis pelnė 1 ITF vyrų vienetų reitingo tašką.

ITF serijos vyrų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 30 tūkst. JAV dolerių.

