Ainius Sabaliauskas ir italas S. Seghetti pateko į ketvirtfinalį ITF dvejetų turnyre Tunise po greito varžovų pasitraukimo

Mačo pradžioje lietuvis su porininku laimėjo 2 varžovų padavimų serijas, o oponentai net neturėjo „break pointų“. Netrukus pranešta, kad A. Sabaliauskui ir S. Seghetti buvo įskaityta pergalė.
Lietuvis su italu pelnė 192 JAV dolerius ir po 2 ATP dvejetų reitingo taškus. Ketvirtfinalyje jie bandys įveikti turką Mertą Alkayą ir airį Ammarą Elaminą.
Vienetuose 22-ejų Ainius Sabaliauskas (ATP-1554) pagal reitingą iš karto pateko į antrąjį kvalifikacijos ratą ir ten 6:4, 3:6, [10:3] palaužė japono Takuyos Komuros pasipriešinimą. Deja, lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape lietuvis dramatiškai 2:6, 6:4, [10:12] pralaimėjo 18-mečiui tunisiečiui Alaai Trifi (ATP-1813, ITF jaunių-283). A. Sabaliauskas buvo per tašką nuo pagrindinio etapo, kai pratęsime pirmavo 10:9, bet vėliau pralaimėjo 3 taškus paeiliui.
Lietuvis pelnė 1 ITF vyrų vienetų reitingo tašką.
ITF serijos vyrų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
Aukštesnio lygio ITF turnyre Ispanijoje kvalifikacijos neįveikė 23-ejų Matas Vasiliauskas (ATP-1310). Jis startavo pergale 6:4, 1:6, [10:6] prieš ispaną Hugo Garcią Gomezą, o antrajame rate atsisakė žaisti prieš kitą ispaną Luisą Garcią Paezą (ATP-1631). Lietuvis pelnė 1 ITF vyrų vienetų reitingo tašką.
ITF serijos vyrų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 30 tūkst. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!