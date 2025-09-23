Andrė Lukošiūtė Egipte tęs tik vienetų varžybas

A. Lukošiūtė su porininke pirmos laimėjo varžovių padavimų seriją (2:1), bet jau kitame geime išbarstė pranašumą (2:2). Vėliau lygi kova vyko iki dešimtojo geimo, A. Lukošiūtė su A. Wildgruber pralaimėjo lemiamą savo padavimų seriją.
Antrojo seto pradžioje lietuvė su vokiete du kartus pirmavo po laimėtų varžovių padavimų serijų (1:0, 2:1). Deja, vėliau S. O. Hansen ir S. Remander spurtavo net 5:0 ir užbaigė mačą.
Varžovės laimėjo nepaisant to, kad vos 48 proc. atvejų kamuoliuką įžaisdavo pirmu mėginimu (lietuvė su vokiete – 70 proc.).
A. Lukošiūtė ir A. Wildgruber dalinsis 74 JAV dolerius.
Vienetų varžybų starte 24-erių A. Lukošiūtės (WTA-1033) lauks kvalifikaciją įveikusi nereitinguota šveicarė Cassandra Marra.
ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
Aukštesnio lygio ITF turnyre Ispanijoje kvalifikacijos neįveikė 16-metė Lietuvos atstovė Stela Maria Lencina. Nereitinguota žaidėja pirmajame rate 1:6, 0:6 nusileido 17-metei belgei Sofiai Struvay (ITF jaunių-1920).
ITF serijos moterų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 30 tūkst. JAV dolerių.
