TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Andrė Lukošiūtė Egipte tęs tik vienetų varžybas

2025-09-23 14:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-23 14:29

Egipte prasidėjusio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybose antradienį Andrė Lukošiūtė su vokiete Anja Wildgruber per 1 valandą 25 minutes 4:6, 2:6 pralaimėjo prieš danę Sarafiną Olivią Hansen ir suomę Stellą Remander.

Andrė Lukošiūtė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Egipte prasidėjusio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybose antradienį Andrė Lukošiūtė su vokiete Anja Wildgruber per 1 valandą 25 minutes 4:6, 2:6 pralaimėjo prieš danę Sarafiną Olivią Hansen ir suomę Stellą Remander.

0

A. Lukošiūtė su porininke pirmos laimėjo varžovių padavimų seriją (2:1), bet jau kitame geime išbarstė pranašumą (2:2). Vėliau lygi kova vyko iki dešimtojo geimo, A. Lukošiūtė su A. Wildgruber pralaimėjo lemiamą savo padavimų seriją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrojo seto pradžioje lietuvė su vokiete du kartus pirmavo po laimėtų varžovių padavimų serijų (1:0, 2:1). Deja, vėliau S. O. Hansen ir S. Remander spurtavo net 5:0 ir užbaigė mačą.

Varžovės laimėjo nepaisant to, kad vos 48 proc. atvejų kamuoliuką įžaisdavo pirmu mėginimu (lietuvė su vokiete – 70 proc.).

A. Lukošiūtė ir A. Wildgruber dalinsis 74 JAV dolerius.

Vienetų varžybų starte 24-erių A. Lukošiūtės (WTA-1033) lauks kvalifikaciją įveikusi nereitinguota šveicarė Cassandra Marra.

ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

Aukštesnio lygio ITF turnyre Ispanijoje kvalifikacijos neįveikė 16-metė Lietuvos atstovė Stela Maria Lencina. Nereitinguota žaidėja pirmajame rate 1:6, 0:6 nusileido 17-metei belgei Sofiai Struvay (ITF jaunių-1920).

ITF serijos moterų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 30 tūkst. JAV dolerių.

