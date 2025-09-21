Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Swiatek po įspūdingos kovos triumfavo Seule, Raducanu sprendimas nepadėti rinktinei nepasiteisino

2025-09-21 22:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 22:57

Seule (Pietų Korėja) sekmadienį baigėsi WTA 500 serijos „Korea Open 2025 Presented by Motiva“ moterų teniso turnyras. Dramatiškame finale lenkė Iga Swiatek (WTA-2) per 2 valandas 45 minutes 1:6, 7:6 (7:3), 7:5 nugalėjo Jekateriną Aleksandrovą.

Iga Swiatek | Scanpix nuotr.

Seule (Pietų Korėja) sekmadienį baigėsi WTA 500 serijos „Korea Open 2025 Presented by Motiva“ moterų teniso turnyras. Dramatiškame finale lenkė Iga Swiatek (WTA-2) per 2 valandas 45 minutes 1:6, 7:6 (7:3), 7:5 nugalėjo Jekateriną Aleksandrovą.

0

Lenkė pirmajame sete neturėjo vilčių, bet tai jos nepalaužė. Antrojo seto pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis, o lygi kova vyko iki pratęsimo, kuriame lenkė nepriekaištingai žaidė savo padavimų metu ir laimėjo 2 varžovės įžaistus kamuoliukus.

Trečiajame sete lenkė panaikino 2 geimų deficitą (1:3, 3:3). Vėliau finalas galėjo pakrypti bet kuria linkme, nes abi žaidėjos iššvaistė po 2 „break pointus“. Dvyliktajame geime I. Swiatek varžovės padavimų metu 2 kartus atsidūrė per tašką nuo pergalės (40:15). Pirmą progą lenkė iššvaistė, bet antru bandymu nebeklydo.

Įdomu tai, kad lenkė finale triumfavo, nors laimėjo 11 kamuoliukų mažiau už varžovę (97 prieš 108).

„Mano tėvas Seule olimpiados nelaimėjo, tai džiaugiuosi, kad bent aš šiame mieste laimėjau turnyrą. Tikiuosi, kad kitąmet tėtis čia atvyks ir pasimėgaus turnyru. Aš net neįsivaizduoju, kokiu būdu man pavyko išplėšti pergalę. Didžiąją mačo dalį tiesiog stengiausi išgyventi“, - sakė I. Swiatek.

I. Swiatek pergalė atnešė 500 WTA vienetų reitingo taškų ir 164 tūkst. JAV dolerių. Lenkei tai buvo jau 25-as laimėtas WTA vienetų turnyras per karjerą.

Britė Emma Raducanu (WTA-33) jau aštuntfinalyje dramatiškai 6:4, 6:7 (10:12), 1:6 krito prieš čekę Barborą Krejčikovą (WTA-39), nors turėjo 3 „match pointus“. E. Raducanu iš pradžių planavo vykti į Kiniją ir padėti Didžiosios Britanijos rinktinei Billie Jean King taurės finalų savaitėje, bet vėliau persigalvojo.

WTA 500 serijos moterų teniso turnyro Seule prizų fondą sudarė beveik 1,065 mln. JAV dolerių.

