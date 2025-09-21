Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Olympiacos“ triumfavo draugiškame turnyre

2025-09-21 22:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-21 22:50

Draugiško turnyro Kretoje finale Pirėjo „Olympiacos“ 86:83 (24:20, 15:24, 29:21, 18:18) nugalėjo Belgrado „Crvena Zvezda“ komandą.

E.Fournier buvo rezultatyviausias

Pergalę Pirėjo komandai baudų metimais įtvirtino Nikola Milutinovas.

Nugalėtojams Evanas Fournier įmetė 17 taškų (3/6 trit.), Aleksandras Vezenkovas surinko 16, Tyleris Dorsey – 11 (3/5 trit.).

Pralaimėjusiems Jasielis Rivero pelnė 16 taškų (6 atk. kam.), Jordanas Nwora surinko 15, Tysonas Carteris – 14, Codi Milleris-McIntyre’as – 10.

