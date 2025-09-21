Laverio taurėje – Europos rinktinės nesėkmių diena: Alcarazas ir Zverevas nerado priešnuodžių varžovams

Antroji turnyro diena tragiškai susiklostė Europos rinktinei. Europiečiai pralaimėjo visus 4 mačus ir prieš lemiamą dieną 3-9 atsiliko nuo varžovų.
Vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) per pusantros valandos 1:6, 4:6 nusileido australui Alexui de Minaurui (ATP-8). Vokietis mačą pradėjo nuo 5 pralaimėtų geimų iš eilės ir nerealizavo vienintelio susikurto „break pointo“. Antrajame sete A. Zverevas buvo atsitiesęs po pralaimėtos savo padavimų serijos, bet devintajame geime vėl paleido varžovą į priekį ir deficito nebepanaikino.
Nuvylė ir ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-1), 3:6, 2:6 neprilygęs amerikiečiui Taylorui Fritzui (ATP-5), o mačas truko tik 71 minutę. Ispanas jau pirmajame geime turėjo du „break pointus“, bet juos pralaimėjo. Per visą likusį mačą C. Alcarazas „break pointų“ nesusikūrė ir pralaimėjo 3 savo padavimų serijas.
Kituose mačuose danas Holgeris Rune (ATP-11) 3:6, 6:7 (5:7) pralaimėjo argentiniečiui Francisco Cerundolo (ATP-21), o dvejetuose H. Rune su norvegu Casperu Ruudu 3:6, 4:6 neatsilaikė prieš A. de Minaurą su amerikiečiu Alexu Michelsenu.
Paskutinę dieną yra suplanuoti dar 4 mačai, kur kiekvienos pergalės vertė bus 3 įskaitiniai taškai. Likusio pasaulio rinktinei reikia laimėti bent 2 iš paskutinių 4 mačų. Jei ji pasieks tik 1 pergalę, tada bus žaidžiamas papildomas dvejetų mačas, o jei likusio pasaulio rinktinė rinks vien pralaimėjimus, tada titulas atiteks europiečiams.
