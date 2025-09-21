Kalendorius
Rugsėjo 21 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Iveta Dapkutė pralaimėjo Heraklione vykusio ITF moterų teniso turnyro vienetų finale

2025-09-21 14:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 14:14

Sekmadienį Heraklione (Graikija) pasibaigusio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybų finale 32-ejų Iveta Dapkutė (WTA-810) per 1 valandą 27 minutes 0:6, 3:6 neatsilaikė prieš australę Stefani Webb (WTA-861).

Iveta Dapkutė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Sekmadienį Heraklione (Graikija) pasibaigusio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybų finale 32-ejų Iveta Dapkutė (WTA-810) per 1 valandą 27 minutes 0:6, 3:6 neatsilaikė prieš australę Stefani Webb (WTA-861).

REKLAMA
0

Lietuvei finalas prasidėjo košmariškai – pirmajame sete I. Dapkutė neturėjo „break pointų“ ir pralaimėjo visas savo padavimų serijas. Antrajame sete „break pointus“ kūrėsi abi žaidėjos, bet švaistė savo progas. Aštuntajame geime S. Webb savo progos jau neiššvaistė ir atitrūko (3:5). I. Dapkutė dar bandė gelbėtis, bet devintajame geime nerealizavo „break pointo“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmo ITF moterų vienetų titulo per karjerą siekusi lietuvė pelnė 10 WTA vienetų reitingo taškų ir 1470 JAV dolerių. I. Dapkutė reitinge kils apie 50 vietų į viršų.

REKLAMA
REKLAMA

Šeštadienį dvejetų finale I. Dapkutė su graike Marianna Argyrokastriti per 1 valandą 55 minutes 2:6, 7:6 (7:4), [12:10] įveikė pirmą pagal skirstymą turnyro porą iš Vokietijos – Laurą Boehner ir Angeliną Wirges. Lietuvė su graike pelnė 956 JAV dolerius bei po 15 WTA dvejetų reitingo taškų. I. Dapkutė laimėjo 3-ią ITF moterų dvejetų turnyrą per karjerą ir 2-ą per 2 savaites.

ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudarė 15 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų