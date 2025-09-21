Iveta Dapkutė pralaimėjo Heraklione vykusio ITF moterų teniso turnyro vienetų finale

Lietuvei finalas prasidėjo košmariškai – pirmajame sete I. Dapkutė neturėjo „break pointų“ ir pralaimėjo visas savo padavimų serijas. Antrajame sete „break pointus“ kūrėsi abi žaidėjos, bet švaistė savo progas. Aštuntajame geime S. Webb savo progos jau neiššvaistė ir atitrūko (3:5). I. Dapkutė dar bandė gelbėtis, bet devintajame geime nerealizavo „break pointo“.
Pirmo ITF moterų vienetų titulo per karjerą siekusi lietuvė pelnė 10 WTA vienetų reitingo taškų ir 1470 JAV dolerių. I. Dapkutė reitinge kils apie 50 vietų į viršų.
Šeštadienį dvejetų finale I. Dapkutė su graike Marianna Argyrokastriti per 1 valandą 55 minutes 2:6, 7:6 (7:4), [12:10] įveikė pirmą pagal skirstymą turnyro porą iš Vokietijos – Laurą Boehner ir Angeliną Wirges. Lietuvė su graike pelnė 956 JAV dolerius bei po 15 WTA dvejetų reitingo taškų. I. Dapkutė laimėjo 3-ią ITF moterų dvejetų turnyrą per karjerą ir 2-ą per 2 savaites.
ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudarė 15 tūkst. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!