Kalendorius
Rugsėjo 20 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

JAV moterų teniso rinktinė įveikė Didžiąją Britaniją ir žengė į Billie Jean King taurės finalą

2025-09-20 22:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-20 22:32

Šendžene (Kinija) tęsiasi Billie Jean King taurės finalų savaitė. Šeštadienį antrajame pusfinalyje JAV moterų teniso rinktinė 2-0 nugalėjo Didžiąją Britaniją.

Jessica Pegula | Scanpix nuotr.

Šendžene (Kinija) tęsiasi Billie Jean King taurės finalų savaitė. Šeštadienį antrajame pusfinalyje JAV moterų teniso rinktinė 2-0 nugalėjo Didžiąją Britaniją.

REKLAMA
0

JAV rinktinę į priekį išvedė Emma Navarro (WTA-18), 3:6, 6:4, 6:3 įveikusi Sonay Kartal (WTA-82).

Amerikietė mačo pradžioje išbarstė pranašumą, kai pralaimėjo net 4 geimus iš eilės. Vėliau E. Navarro priartėjo iki 3:4, bet jau kitame geime nesėkmingai sužaidė savo padavimų metu. Antrajame sete E. Navarro du kartus atsitiesė po pralaimėtų savo padavimų serijų, o dešimtajame geime varžovės padavimų metu atitrūko 40:0 ir antru mėginimu realizavo „set pointą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiojo seto pradžioje E. Navarro atlaikė varžovės spaudimą, o vėliau atitrūko 3:1. Penktajame geime amerikietė pralaimėjo savo padavimų seriją, bet šeštajame atsakė varžovei tuo pačiu ir po to momento persvaros neišbarstė.

REKLAMA
REKLAMA

Vėliau rinktinių lyderių mače Jessica Pegula (WTA-7) 3:6, 6:4, 6:2 nugalėjo Katie Boulter (WTA-55).

REKLAMA

Amerikietė pirmojo seto antrajame geime nerealizavo „break pointo“, o vėliau pralaimėjo dvi savo padavimų serijas. Antrojo seto pradžioje jau K. Boulter iššvaistė 2 progas atitrūkti. Vėliau tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis, o penktajame geime J. Pegula realizavo dar vieną „break pointą“ ir vėliau pirmavo iki seto pabaigos, atlaikydama varžovės spaudimą dešimtajame geime, kai K. Boulter 2 kartus galėjo tašku išlyginti seto rezultatą.

Trečiojo seto pradžioje tenisininkės taip pat apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis, o nuo penktojo geimo visiškai dominavo J. Pegula. Amerikietė realizavo 2 „break pointus“ ir spurtu 4:0 įtvirtino pergalę.

Sekmadienį finale JAV susitiks su titulą ginančia Italijos rinktine.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų