JAV moterų teniso rinktinė įveikė Didžiąją Britaniją ir žengė į Billie Jean King taurės finalą

JAV rinktinę į priekį išvedė Emma Navarro (WTA-18), 3:6, 6:4, 6:3 įveikusi Sonay Kartal (WTA-82).
Amerikietė mačo pradžioje išbarstė pranašumą, kai pralaimėjo net 4 geimus iš eilės. Vėliau E. Navarro priartėjo iki 3:4, bet jau kitame geime nesėkmingai sužaidė savo padavimų metu. Antrajame sete E. Navarro du kartus atsitiesė po pralaimėtų savo padavimų serijų, o dešimtajame geime varžovės padavimų metu atitrūko 40:0 ir antru mėginimu realizavo „set pointą“.
Trečiojo seto pradžioje E. Navarro atlaikė varžovės spaudimą, o vėliau atitrūko 3:1. Penktajame geime amerikietė pralaimėjo savo padavimų seriją, bet šeštajame atsakė varžovei tuo pačiu ir po to momento persvaros neišbarstė.
Vėliau rinktinių lyderių mače Jessica Pegula (WTA-7) 3:6, 6:4, 6:2 nugalėjo Katie Boulter (WTA-55).
Amerikietė pirmojo seto antrajame geime nerealizavo „break pointo“, o vėliau pralaimėjo dvi savo padavimų serijas. Antrojo seto pradžioje jau K. Boulter iššvaistė 2 progas atitrūkti. Vėliau tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis, o penktajame geime J. Pegula realizavo dar vieną „break pointą“ ir vėliau pirmavo iki seto pabaigos, atlaikydama varžovės spaudimą dešimtajame geime, kai K. Boulter 2 kartus galėjo tašku išlyginti seto rezultatą.
Trečiojo seto pradžioje tenisininkės taip pat apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis, o nuo penktojo geimo visiškai dominavo J. Pegula. Amerikietė realizavo 2 „break pointus“ ir spurtu 4:0 įtvirtino pergalę.
Sekmadienį finale JAV susitiks su titulą ginančia Italijos rinktine.
