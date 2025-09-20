Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Dapkutė ir Argyrokastriti triumfuoja Heraklione: iškovotas antrasis ITF dvejetų titulas per 2 savaites

2025-09-20 22:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-20 22:02

Heraklione (Graikija) vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų finale šeštadienį Iveta Dapkutė su graike Marianna Argyrokastriti per 1 valandą 55 minutes 2:6, 7:6 (7:4), [12:10] įveikė pirmą pagal skirstymą turnyro porą iš Vokietijos – Laurą Boehner ir Angeliną Wirges.

Iveta Dapkutė | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Mačo pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovių padavimų serijomis, o vėliau vokietės realizavo 2 „break pointus“ ir atitrūko. I. Dapkutė su M. Argyrokastriti dar turėjo vieną „break pointą“, bet jo nepajėgė laimėti.

Antrajame sete abu duetai laimėjo po 1 varžovių padavimų seriją, bet niekam nepavyko įgyti bent 2 geimų persvaros. Pratęsimas prasidėjo permainingu žaidimu (0:1, 3:1, 3:3). Vėliau lietuvė su graike kiek atitrūko (5:3, 6:4), susikūrė 2 „set pointus“ ir realizavo pirmąjį iš jų.

Mačo pratęsime I. Dapkutė ir M. Argyrokastriti sukūrė stebuklą. Jos atlaikė net 5 „match pointus“ (5:9, 9:10) ir galiausiai pačios atsidūrė per tašką nuo pergalės (11:10) bei realizavo pirmąją tokią progą.

Lietuvė su graike pelnė 956 JAV dolerius bei po 15 WTA dvejetų reitingo taškų. I. Dapkutė laimėjo 3-ią ITF moterų dvejetų turnyrą per karjerą ir 2-ą per 2 savaites.

Sekmadienį lietuvė dar sieks pirmo karjeroje ITF moterų vienetų titulo. 32-ejų lietuvė (WTA-810) finale susitiks su australe Stefani Webb (WTA-861).

ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

