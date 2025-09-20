Disko metimo kvalifikacija Tokijuje: aukšti rezultatai ir sportininkų įžvalgos pasaulio čempionate

Vieno metimo užteko Paryžiaus olimpiados bronzos medalininkui Matthew Denny. Australas pasiekė 66,63 m rezultatą.
„Jaučiu pasiekęs gerą formą. Ištaisiau porą dalykų, lyginant su ankstesnėmis varžybomis. Šiandien viskas gavosi labai lengvai. Nesinorėjo „plėšytis“, reikėjo tiesiog ramiai patekti į finalą, kas ir pavyko. Pasitikiu savo jėgomis“, – prieš finalą sakė M. Denny.
Į finalą pateko ir dabartinis Europos vicečempionas austras Lukasas Weisshaidingeris. Šiame sezone jis nežibėjo, bet atrankoje sugebėjo užimti 6-ą vietą (65,91), nors miegojo tik 4 valandas ir prabudo 4 val. ryto.
„Daug kas galvojo, kad šiame sezone jau nieko nebepasieksiu ir buvo mane nurašę, bet po šios dienos vėl turėjo mane prisiminti. Rytoj pirmasis tikslas bus patekti į 8-uką po 3 bandymų, o tada jau žiūrėsime, kas nutiks. Kaip kartais bokse atsitiktiniai smūgiai užbaigia kovas, taip gal ir man rytoj pavyks „iššauti“, – juokėsi austras.
Paskutinę – 12-ą – bilietą į finalą išplėšė vokietis Mika Sosna (64,99). Tuo tarpu jo tautietis Stevenas Richteris net su labai solidžiu rezultatu (64,06) į finalą nepateko.
„Lygis čia beprotiškas. Labai apmaudu, kad Stevenas net su tokiu rezultatu buvo eliminuotas“, – stebėjosi M. Sosna.
Palyginimui, 2023 m. finalui užteko 63,72 m rezultato, o 2022 m. – 64,14 m.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!