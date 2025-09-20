Kalendorius
Rugsėjo 20 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Disko metimo kvalifikacija Tokijuje: aukšti rezultatai ir sportininkų įžvalgos pasaulio čempionate

2025-09-20 21:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-20 21:44

Tokijuje (Japonija) šeštadienį vyko pasaulio lengvosios atletikos čempionato vyrų disko metimo kvalifikacija

Matthew Denny | Scanpix nuotr.

Tokijuje (Japonija) šeštadienį vyko pasaulio lengvosios atletikos čempionato vyrų disko metimo kvalifikacija

REKLAMA
0

Vieno metimo užteko Paryžiaus olimpiados bronzos medalininkui Matthew Denny. Australas pasiekė 66,63 m rezultatą.

„Jaučiu pasiekęs gerą formą. Ištaisiau porą dalykų, lyginant su ankstesnėmis varžybomis. Šiandien viskas gavosi labai lengvai. Nesinorėjo „plėšytis“, reikėjo tiesiog ramiai patekti į finalą, kas ir pavyko. Pasitikiu savo jėgomis“, – prieš finalą sakė M. Denny.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į finalą pateko ir dabartinis Europos vicečempionas austras Lukasas Weisshaidingeris. Šiame sezone jis nežibėjo, bet atrankoje sugebėjo užimti 6-ą vietą (65,91), nors miegojo tik 4 valandas ir prabudo 4 val. ryto.

REKLAMA
REKLAMA

„Daug kas galvojo, kad šiame sezone jau nieko nebepasieksiu ir buvo mane nurašę, bet po šios dienos vėl turėjo mane prisiminti. Rytoj pirmasis tikslas bus patekti į 8-uką po 3 bandymų, o tada jau žiūrėsime, kas nutiks. Kaip kartais bokse atsitiktiniai smūgiai užbaigia kovas, taip gal ir man rytoj pavyks „iššauti“, – juokėsi austras.

REKLAMA

Paskutinę – 12-ą – bilietą į finalą išplėšė vokietis Mika Sosna (64,99). Tuo tarpu jo tautietis Stevenas Richteris net su labai solidžiu rezultatu (64,06) į finalą nepateko.

„Lygis čia beprotiškas. Labai apmaudu, kad Stevenas net su tokiu rezultatu buvo eliminuotas“, – stebėjosi M. Sosna.

Palyginimui, 2023 m. finalui užteko 63,72 m rezultato, o 2022 m. – 64,14 m.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų