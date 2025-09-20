Kalendorius
„Manchester United“ išnaudojo ankstyvą „Chelsea“ vartininko pašalinimą ir iškovojo pergalę

2025-09-20 21:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-20 21:44

Anglijos „Premier“ lygoje pergalę šventė „Manchester United“.

Casemiro ir Bruno Fernandesas | Scanpix nuotr.

Anglijos „Premier“ lygoje pergalę šventė „Manchester United“.

0

Rubeno Amorimo auklėtiniai namuose 2:1 nugalėjo Londono „Chelsea“. Rungtynių kertiniu momentu tapo 5-oji minutė. Po tolimo perdavimo siekdamas išvengti pabėgimo vienas prieš vartininką, Ricardo Sanchezas nugriovė oponentą. Teisėjas tai įvertino paskutinės vilties pražanga ir vartininkui parodė raudoną kortelę.

Tai privertė „Chelsea“ keisti aikštės žaidėją leidžiant atsarginį vartininką Filipą Jorgenseną. Šiam ilgai išlaikyti „sausų“ vartų nepavyko, kai po kelių minučių Bruno Fernandesas iššokęs prieš pat jį iš arti nukreipė kamuolį į vartų tinklą.

Savo pranašumą „Manchester United“ įtvirtino kėlinio pabaigoje. Po įžaisto kampinio kamuolys ilgą laiką praleido „Chelsea“ baudos aikštelėje, kol galiausiai iš arti Casemiro galva siuntė jį į vartų tinklą.

Visgi, tas pats Casemiro jau per pridėtą laiką išlygino komandų sudėtis. Užsidirbęs antrąją geltoną kortelę, jis buvo išvarytas iš aikštės.

Po pertraukos „Chelsea“ pavyko išlyginti žaidimą ir nors jie gana greitai pasiuntė kamuolį į vartus, įvartis nebuvo įskaitytas dėl nuošalės.

Galiausiai „Chelsea“ pasiekė savo, kai greitai įžaistas kampinis baigėsi tiksliu Trevoho Chalobaho smūgiu galva. Visgi, tai buvo viskas, ką pasiekė Londono atstovai, kurie turėjo susitaikyti su pralaimėjimu.

Pergalė leido „Manchester United“ pakilti į 9 vietą lygoje, o „Chelsea“ nukrito į 6.

 

