TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Real“ nugalėjo Vitorijos ekipą

2025-09-20 21:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-20 21:15

„EnceStarias“ turnyro rungtynėse dėl trečios vietos Madrido „Real“ ekipa 87:80 (16:19, 24:19, 28:21, 19:21) nugalėjo Vitorijos „Baskonia“ komandą, kuri žaidė be Tado Sedekerskio.

„Real“ pasiekė pergalę

„EnceStarias" turnyro rungtynėse dėl trečios vietos Madrido „Real" ekipa 87:80 (16:19, 24:19, 28:21, 19:21) nugalėjo Vitorijos „Baskonia" komandą, kuri žaidė be Tado Sedekerskio.

0

Nugalėtojams Andresas Felizas ir Gabriele Procida pelnė po 14, Trey‘us Lylesas – 13, Chuma Okeke – 12 (10 atk. kam.), Walteris Tavaresas – 11 (5 atk. kam.), Facundo Campazzo pridėjo 10 taškų.

Pralaimėjusiems Clementas Frischas įmetė 20 taškų, Trentas Forrestas – 14. Luka Šamaničius – 13, Timothe Luwawu-Cabarrot – 12, Matteo Spagnolo surinko 11.

