„Real“ nugalėjo Vitorijos ekipą

Nugalėtojams Andresas Felizas ir Gabriele Procida pelnė po 14, Trey‘us Lylesas – 13, Chuma Okeke – 12 (10 atk. kam.), Walteris Tavaresas – 11 (5 atk. kam.), Facundo Campazzo pridėjo 10 taškų.
Pralaimėjusiems Clementas Frischas įmetė 20 taškų, Trentas Forrestas – 14. Luka Šamaničius – 13, Timothe Luwawu-Cabarrot – 12, Matteo Spagnolo surinko 11.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!