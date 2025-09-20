„Tottenham“ atsitiesė po nesėkmingo starto ir išplėšė tašką prieš „Brighton“

Prastai dvikovą pradėjusi Londono „Tottenham“ komanda sugebėjo atsitiesti ir rungtynes su „Brighton“ užbaigė lygiosiomis 2:2.
„Brighton“ puikiai pradėjo rungtynes, kai jau 8-ąją minutę įsiveržė į priekį. Šeimininkų puolėjas Yankuba Mintehbuvo išvestas vienas prieš vartininką, šį suklaidino ir galiausiai pasiuntė kamuolį jau į tuščius vartus.
31-ąją minutę sužibėjo jau Yasinas Ayari. Švedas pats perėmė kamuolį oponentų aikštės pusėje ir nesidairydamas į komandos draugus paleido smūgį iš baudos aikštelės prieigų. Nors smūgio kampas nebuvo pats patogiausias, jis sugebėjo įsukti kamuolį į tolimąjį vartų kampą padvigubindamas „Brighton“ pranašumą.
Atsitiesti „Tottenham“ sugebėjo pirmojo kėlinio pabaigoje. Richarlisonas iš pradžių atsidūrė komandos draugo smūgio lauke, bet greitai sureagavęs sugebėjo kamuolį pasiųsti į vartų tinklą.
Po pertraukos daug progų nebuvo. Visgi, „Brighton“ ištiko nelaimė. Po skersuoto aukšto kamuolio į baudos aikštelę Janas Paulas van Hecke nesugebėjo laiku susiorientuoti ir nuo jo kelio kamuolys įskriejo į vartų tinklą.
Kitose rungtynėse geriau sekėsi svečiams: „Leeds“ 3:1 nugalėjo „Wolves“, o „Crystal Palace“ 2:1 įveikė „West Ham United“. Tuo tarpu „Burnley“ ir „Nottingham“ akistata baigėsi lygiosiomis 1:1.
