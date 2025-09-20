Kalendorius
Rugsėjo 20 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

„Tottenham“ atsitiesė po nesėkmingo starto ir išplėšė tašką prieš „Brighton“

2025-09-20 19:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-20 19:32

Anglijos „Premier“ lygoje sužaistos dar ketverios rungtynės.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Anglijos „Premier“ lygoje sužaistos dar ketverios rungtynės.

Prastai dvikovą pradėjusi Londono „Tottenham“ komanda sugebėjo atsitiesti ir rungtynes su „Brighton“ užbaigė lygiosiomis 2:2.

„Brighton“ puikiai pradėjo rungtynes, kai jau 8-ąją minutę įsiveržė į priekį. Šeimininkų puolėjas Yankuba Mintehbuvo išvestas vienas prieš vartininką, šį suklaidino ir galiausiai pasiuntė kamuolį jau į tuščius vartus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

31-ąją minutę sužibėjo jau Yasinas Ayari. Švedas pats perėmė kamuolį oponentų aikštės pusėje ir nesidairydamas į komandos draugus paleido smūgį iš baudos aikštelės prieigų. Nors smūgio kampas nebuvo pats patogiausias, jis sugebėjo įsukti kamuolį į tolimąjį vartų kampą padvigubindamas „Brighton“ pranašumą.

Atsitiesti „Tottenham“ sugebėjo pirmojo kėlinio pabaigoje. Richarlisonas iš pradžių atsidūrė komandos draugo smūgio lauke, bet greitai sureagavęs sugebėjo kamuolį pasiųsti į vartų tinklą.

Po pertraukos daug progų nebuvo. Visgi, „Brighton“ ištiko nelaimė. Po skersuoto aukšto kamuolio į baudos aikštelę Janas Paulas van Hecke nesugebėjo laiku susiorientuoti ir nuo jo kelio kamuolys įskriejo į vartų tinklą.

Kitose rungtynėse geriau sekėsi svečiams: „Leeds“ 3:1 nugalėjo „Wolves“, o „Crystal Palace“ 2:1 įveikė „West Ham United“. Tuo tarpu „Burnley“ ir „Nottingham“ akistata baigėsi lygiosiomis 1:1.  

