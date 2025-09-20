Jurgenas Kloppas šmaikščiai pašiepė jaunąjį „Manchester United“ gerbėją

Bendraudamas su „Manchester United“ palaikančiu jaunuoliu, vokietis pasižymėjo internete greit paplitusiu šmaikščiu pasisakymu.
„Tu šešerius metus žiūri š****ą futbolą. Oho, man tikrai gaila.“
🗣️ Jürgen Klopp jokingly consoles a young Man United fan, saying:— Football Talk (@FootballTalkHQ) September 20, 2025
"You've been watching shit football for 6 years. Wow, I'm really sorry" 😅pic.twitter.com/20q78PoGSC
Buvęs „Liverpool“ treneris nepraleido progos juokais užjausti vaiką dėl sunkios fanų dalios pastaraisiais metais. Po itin nesėkmingo praėjusio sezono, kuomet „Manchester United“ liko vos 15-ta, šio sezono startas – ne ką geresnis. Po 4 turų jie užima 14-ąją poziciją.
„United“ fanų aplinkoje šis komentaras tapo hitu – daug kas pripažino, jog jaunas sirgalius išgyvena sunkiausią klubo laikotarpį per pastaruosius metus, o pats J. Kloppas neslėpė, kad po tokių komentarų, žiūrint iš šalies, dar lengviau mėgautis ne tokiu aktyviu gyvenimu futbolo pasaulyje, kaip dirbant trenerio poste.
