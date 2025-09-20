Kalendorius
Jurgenas Kloppas šmaikščiai pašiepė jaunąjį „Manchester United“ gerbėją

2025-09-20 14:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-20 14:13

Jurgenas Kloppas dar kartą pademonstravo savo humoro jausmą nepraleidęs progos pasijuokti iš „Manchester United“ atstovų.

Jurgenas Kloppas | Scanpix nuotr.

Jurgenas Kloppas dar kartą pademonstravo savo humoro jausmą nepraleidęs progos pasijuokti iš „Manchester United" atstovų.

Bendraudamas su „Manchester United“ palaikančiu jaunuoliu, vokietis pasižymėjo internete greit paplitusiu šmaikščiu pasisakymu.

„Tu šešerius metus žiūri š****ą futbolą. Oho, man tikrai gaila.“

Buvęs „Liverpool“ treneris nepraleido progos juokais užjausti vaiką dėl sunkios fanų dalios pastaraisiais metais. Po itin nesėkmingo praėjusio sezono, kuomet „Manchester United“ liko vos 15-ta, šio sezono startas – ne ką geresnis. Po 4 turų jie užima 14-ąją poziciją.

„United“ fanų aplinkoje šis komentaras tapo hitu – daug kas pripažino, jog jaunas sirgalius išgyvena sunkiausią klubo laikotarpį per pastaruosius metus, o pats J. Kloppas neslėpė, kad po tokių komentarų, žiūrint iš šalies, dar lengviau mėgautis ne tokiu aktyviu gyvenimu futbolo pasaulyje, kaip dirbant trenerio poste.

