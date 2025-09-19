Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Manchester United“ skolos pasiekė rekordus: finansinės problemos kelia grėsmę klubo ateičiai

2025-09-19 12:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-19 12:43

Po „Manchester United“ pateiktos finansinės ataskaitos klubo finansinė padėtis pastaruoju metu kelia rimtų klausimų.

„Manchester United“ | Scanpix nuotr.

Po „Manchester United" pateiktos finansinės ataskaitos klubo finansinė padėtis pastaruoju metu kelia rimtų klausimų.

0

Birželio 30 d. klubas buvo skolingas kitiems klubams net 513 mln. eurų už ankstesnius žaidėjų perėjimus, kurių dalys liko neapmokėtos. Po birželio, „United“ įsigijo naujų žaidėjų dar už 193 mln. eurų ir pardavė futbolininkų tik už 63 mln.

Visgi, tai ne visos klubo skolos. Neskaitant skolų klubams, klubas turėjo paskolų, kurios birželio pabaigoje jau siekė 731 mln. eurų. Nuo to laiko komanda dar papildomai pasiskolino 120 mln. Sudėjus visus finansinius įsipareigojimus skola išauga iki 1,244 mlrd. Eurų.

Ekspertų vertinimu, klubo finansų strategija – rizikinga. Turint tokią skolų naštą, klubas ne tik priverstas dalį biudžeto skirti paskolų palūkanoms, bet ir riboja galimybes agresyviai investuoti į sudėtį be rizikos pažeisti UEFA finansinio sąžiningumo taisyklių.

Šis vasaros perėjimų langas šią tendenciją dar labiau išryškino – klubas daugiau nei triskart viršijo balansą tarp pirkimų ir pardavimų, todėl j finansinė situacija dar labiau pablogėjo.

Ši skola yra didžiausia per visą Anglijos futbolo istoriją.

