Arne Slotas apie 480 mln. eurų investicijas į „Liverpool“: „Visi pinigai uždirbti mūsų dėka“

„Liverpool“ treneris pabrėžė, jog visi išleisti pinigai buvo uždirbti, o todėl tai negali būti vertinama kaip pinigų švaistymas.
„Visa tai, ką išleidome, uždirbome patys – parduodami žaidėjus ir laimėdami lygą tais metais, kai išvis nieko nepirkome. Nebuvo taip, kad iš po žolės ištrauktume pinigus ir išleistume 450 milijonų svarų (480 mln. Eurų).“
Pagrindinė viešų diskusijų tema tapo ne tik Alexanderio Isako įsigijimas (150 mln. svarų) – A. Slotas išskyrė, kad klubas pirmiausia stengiasi uždirbti, o tik tada investuoti stiprinant komandą. Žiniasklaidoje nemažai analitikų kalbėjo apie „Liverpool“ išlaidas, tačiau treneris pastebėjo, kad net 300 mln. eurų buvo surinkta už parduotus žaidėjus.
„Kai kas užsikabina už sumos, bet pamiršta, kad išleisti galėjome tik tai, ką patys uždirbome. Tokie analitikai dažnai palaiko kitus klubus – taip pat pastebiu, kad tikslingai akcentuojama tik mūsų išleista suma, o ne bendras balansas.“
Minėdamas A. Isako perėjimą, A. Slotas akcentavo, jog tai ilgalaikė investicija.
„Kai jį įsigijimo į komandą, tai buvo investicija į ateitį. Visus aštuonis naujokus vertiname kaip ilgalaikius projektus, kurie skirti ne metams, o penkeriems. Konkurentai perka 27-erių žaidėjus, norėdami rezultato čia ir dabar. Mes investuojame į 21–24 metų žaidėjus, kad juos galėtume sėkmingai parduoti po penkerių metų, jei to reikės.“
Treneris taip pat atskleidė, kad Čempionų lygos debiutui su „Atletico“ komandoje jau ruošiasi ir A. Isakas, bet jo sportinė forma dar nėra arti optimalios.
„Jis treniruosis, įsilies palaipsniui ir, kai bus pasiruošęs rungtyniauti 90 minučių kas tris dienas, tik tada duosime jam pilną laiko porciją aikštėje.“
Čempionų lygos akistata su „Atletico“ laukia jau šiandien 22:00 val.
