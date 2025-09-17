Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Arne Slotas apie 480 mln. eurų investicijas į „Liverpool“: „Visi pinigai uždirbti mūsų dėka“

2025-09-17 13:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-17 13:04

Arne Slotas palietė „Liverpool“ politiką rekordiškai brangiame perėjimų lange.

Arne Slotas | Scanpix nuotr.

Arne Slotas palietė „Liverpool“ politiką rekordiškai brangiame perėjimų lange.

REKLAMA
0

„Liverpool“ treneris pabrėžė, jog visi išleisti pinigai buvo uždirbti, o todėl tai negali būti vertinama kaip pinigų švaistymas.

„Visa tai, ką išleidome, uždirbome patys – parduodami žaidėjus ir laimėdami lygą tais metais, kai išvis nieko nepirkome. Nebuvo taip, kad iš po žolės ištrauktume pinigus ir išleistume 450 milijonų svarų (480 mln. Eurų).“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagrindinė viešų diskusijų tema tapo ne tik Alexanderio Isako įsigijimas (150 mln. svarų) – A. Slotas išskyrė, kad klubas pirmiausia stengiasi uždirbti, o tik tada investuoti stiprinant komandą. Žiniasklaidoje nemažai analitikų kalbėjo apie „Liverpool“ išlaidas, tačiau treneris pastebėjo, kad net 300 mln. eurų buvo surinkta už parduotus žaidėjus.

REKLAMA
REKLAMA

„Kai kas užsikabina už sumos, bet pamiršta, kad išleisti galėjome tik tai, ką patys uždirbome. Tokie analitikai dažnai palaiko kitus klubus – taip pat pastebiu, kad tikslingai akcentuojama tik mūsų išleista suma, o ne bendras balansas.“

REKLAMA

Minėdamas A. Isako perėjimą, A. Slotas akcentavo, jog tai ilgalaikė investicija.

„Kai jį įsigijimo į komandą, tai buvo investicija į ateitį. Visus aštuonis naujokus vertiname kaip ilgalaikius projektus, kurie skirti ne metams, o penkeriems. Konkurentai perka 27-erių žaidėjus, norėdami rezultato čia ir dabar. Mes investuojame į 21–24 metų žaidėjus, kad juos galėtume sėkmingai parduoti po penkerių metų, jei to reikės.“

REKLAMA
REKLAMA

Treneris taip pat atskleidė, kad Čempionų lygos debiutui su „Atletico“ komandoje jau ruošiasi ir A. Isakas, bet jo sportinė forma dar nėra arti optimalios.

„Jis treniruosis, įsilies palaipsniui ir, kai bus pasiruošęs rungtyniauti 90 minučių kas tris dienas, tik tada duosime jam pilną laiko porciją aikštėje.“

Čempionų lygos akistata su „Atletico“ laukia jau šiandien 22:00 val.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų