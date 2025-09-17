Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

Domantas Šimkus šventė pergalę Maltoje, Anglijoje – lietuvis pelnė įvartį

2025-09-17 07:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-17 07:22

Antradienį Maltos „Premier“ lygoje saugas Domantas Šimkus žaidė 80 minučių ir 69 minutę gavo geltoną kortelę, o jo ginamas Hamrūno „Spartans“ klubas svečiuose 1:0 įveikė „Zabbar“ klubą.

Dovydas Sasnauskas | Organizatorių nuotr.

Antradienį Maltos „Premier" lygoje saugas Domantas Šimkus žaidė 80 minučių ir 69 minutę gavo geltoną kortelę, o jo ginamas Hamrūno „Spartans" klubas svečiuose 1:0 įveikė „Zabbar" klubą.

0

Tuo metu Anglijos „Development“ lygoje Dovydas Sasnauskas vilkėjo kapitono raištį ir pelnė įvartį, o lietuvio atstovaujama „Sheffield United“ U-21 ekipa namuose 2:0 įveikė „Millwall“ U-21 komandą. Lietuvis iš viso žaidė 78 minutes, o įvartį įmušė 37 minutę.

Kitose rungtynėse Anglijoje Airidas Golambeckis taip pat vilkėjo kapitono raištį bei padėjo „West Ham“ U-21 komandai išvykoje 5:1 sutriuškinti „MK Dons“ klubą. A. Golambeckis žaidė praktiškai visas rungtynes ir pakeistas buvo jau penktą pridėto laiko minutę.

