Domantas Šimkus šventė pergalę Maltoje, Anglijoje – lietuvis pelnė įvartį

Tuo metu Anglijos „Development“ lygoje Dovydas Sasnauskas vilkėjo kapitono raištį ir pelnė įvartį, o lietuvio atstovaujama „Sheffield United“ U-21 ekipa namuose 2:0 įveikė „Millwall“ U-21 komandą. Lietuvis iš viso žaidė 78 minutes, o įvartį įmušė 37 minutę.
Kitose rungtynėse Anglijoje Airidas Golambeckis taip pat vilkėjo kapitono raištį bei padėjo „West Ham“ U-21 komandai išvykoje 5:1 sutriuškinti „MK Dons“ klubą. A. Golambeckis žaidė praktiškai visas rungtynes ir pakeistas buvo jau penktą pridėto laiko minutę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!