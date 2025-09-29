Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gitanas Nausėda: norint pažaboti „Nemuno aušros“ apetitą, reikia nubrėžti linijas

2025-09-29 21:16 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 21:16

Norint pažaboti „Nemuno aušros“ apetitą, partijos turėtų nubrėžti ribas, kurias peržengus darbas koalicijoje su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama politine jėga taptų neįmanomas, sako prezidentas Gitanas Nausėda.

Gitanas Nausėda BNS Foto

Norint pažaboti „Nemuno aušros" apetitą, partijos turėtų nubrėžti ribas, kurias peržengus darbas koalicijoje su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama politine jėga taptų neįmanomas, sako prezidentas Gitanas Nausėda.

„Mes galime tai pasiekti tik per sklandžią valdančiosios koalicijos veiklą. Suprantu, kad tai bus nežmoniškai sudėtingas uždavinys. Čia jau kalbu ne tik apie save asmeniškai, dėl manęs asmeniškai nėra jokios problemos, bet tai bus ir premjerei, ir valdančiajai partijai sunki užduotis“, – paklaustas, ką daryti, kad Lietuvoje neatsirastų antra „Nemuno aušra“, LRT televizijai teigė G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tačiau jeigu norima, kad kažkuriame etape „Nemuno aušros“ apetitai būtų pažaboti, tikrai reikia nubrėžti tas linijas toliau kurių einant koalicija su šia partija taptų neįmanoma. Iki šiol to padaryti nepavyko, štai dėl ko kai kam Lietuvoje užaugo nemaži sparnai“, – akcentavo jis. 

Be to, prezidento vertinimu, iki kitų Seimo rinkimų Lietuvoje gali atsirasti antra, į „Nemuno aušrą“ panaši, partija. 

„Ši partija naudojasi tuo, kad tokiame kontekste yra tam tikras politinis susipriešinimas. Tiesą sakant, „Nemuno aušra“ pati gimsta iš politinio susipriešinimo. Kaip atsiranda tokios partijos kaip „Nemuno aušra“? Dėl to, kad dalis visuomenės yra nepatenkinta ne tik tų partijų, kurios yra valdžioje, bet ir kitų tradicinių partijų veikla. Tai gali mums patikti, tai gali mums nepatikti, tačiau tokia yra objektyvi realybė“, – kalbėjo G. Nausėda.

„Gali taip atsitikti, kad po ketverių metų bus dvi „Nemuno aušros“ arba bus panaši (partija – ELTA) į „Nemuno aušrą“, kaip tada mes lipdysime valdančiąją koaliciją?“ – kėlė klausimą šalies vadovas. 

ELTA primena, kad praėjusią savaitę patvirtinus 20-osios Vyriausybės programą, Seime prisiekė premjerė Inga Ruginienė bei naujojo Ministrų kabineto nariai.

I. Ruginienės vadovaujamą Vyriausybę suformavo Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.

Inga Ruginienė. ELTA / Dainius Labutis
Ruginienė atkirto apie Žemaitaitį, kultūros bendruomenės kritiką: „Dar nespėjome parodyti savo darbų“ (81)
Ignotas Adomavičius. ELTA / Dainius Labutis
Kūris apie „aušriečio“ paskyrimą kultūros ministru: tai, kas padaryta, yra klaiku (52)
Seimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Siūlo rinkimuose dalyvaujančias partijas iš anksto pateikti kandidatų į Vyriausybę sąrašą (10)
Inga Ruginienė (nuotr. D. Labučio) (nuotr. Elta)
Ryškėja naujosios koalicinės tarybos sudėtis

tebūnie taika ir ramybė
tebūnie taika ir ramybė
2025-09-29 21:21
tai kad visos linijos subraižytos,laikas pradėti rimtai dirbti ir mažiau jansoną kaip kiemsargį siundyti ant R.Ž....
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (1)
