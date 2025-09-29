Prezidentas neturi teisės savo sprendimais trukdyti Vyriausybei pradėti veiklą, sako Gitanas Nausėda

„Prezidentas neturi teisės šiuo metu savo asmeniniais sprendimais sukelti konstitucinės krizės ir trukdyti Vyriausybei pradėti savo veiklą“, – LRT laidos „Dienos tema“ ištraukoje pirmadienį kalbėjo šalies vadovas.
„Per jau dabar pakankamai ilgus savo buvimo politikoje metus aš supratau, kad skirtingai galbūt nuo kitų gyvenimo sričių būna vienas geras ir trys blogi sprendimai. Politikoje, patikėkite, kartais būna tiesiog du blogi sprendimai, bet vieną iš jų reikia priimti, nes jo nepriėmimas reikštų valstybės sustojimą“, – sakė G. Nausėda.
Kaip rašė BNS, prezidentas anksčiau sakė, kad netvirtins „aušriečiams“ priklausančių politikų ministrais, tačiau bręstant Vyriausybės krizei savo poziciją pakeitė, taip pat ragino kultūrininkus I. Adomavičiui duoti šansą.
Darbo patirties kultūros srityje neturintį verslininką, pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas ėjusį I. Adomavičių į kultūros ministrus pasiūlė „Nemuno aušra“, iškeitusi Energetikos ministeriją į Kultūros.
Jo paskyrimą ministru praėjusią savaitę lydėjo kultūros bendruomenės kritika ir protestai, šiuos žadama tęsti įspėjamuoju streiku. Kultūrininkai I. Adomavičių vadina netinkamu pareigoms dėl patirties stokos, kultūros lauko problemų neišmanymo.
Pats ministras teigė dirbsiantis su kultūros bendruomene siekdamas rasti sąlyčio taškus ir iki šiol ministerijos prioritetų kultūros srityje neįvardijo, sakydamas, kad pagrindinis darbas dabar yra susitikimai su kultūrininkais.
Tuo metu Vilniaus knygų mugės organizatoriai pranešė renginyje nepageidaujantys G. Nausėdos, premjerės Ingos Ruginienės bei kultūros ministro I. Adomavičiaus.
Protestuodami iš pareigų pasitraukė Architektūros meno tarybos narys Andrius Ropolas, Kilnojamųjų kultūros vertybių atestavimo komisijos pirmininkas Robertas Švelnikas, Kino tarybos narys Žygimantas Jančoras.
Be to, nevyriausybinė aplinkosaugos organizacija Baltijos aplinkos forumas kreipėsi į Prezidentūrą prašydama išbraukti penkias jos iniciatyvas iš prezidento globojamos platformos „Lietuvos galia“.
G. Nausėda LRT teigė, kad ši situacija jam skaudi ir su tokių sprendimų besiimančia kultūros bendruomene sunku rasti bendrą kalbą, tačiau šalies vadovas siekiantis išgirsti kultūrininkų nuomonę sprendžiant „nemalonią problemą“ dėl kultūros ministro.
„Žinote, man skaudi šita situacija, nes aš tikrai esu žmogus, kuriam kultūra nėra tiesiog žodis. Tiktai, matote, tikrai norisi rasti kelius į kultūros bendruomenę, kad kalbėtis sąžiningai, kad kalbėtis empatiškai, bet labai sunku, kuomet, na, pokalbis prasideda štai nuo tokių sprendimų“, – sakė prezidentas.
„Aš gerbiu šituos sprendimus ir aš tikrai nesilankau ten, kur nesu pageidaujamas. Bet man šiandien yra svarbiau kas kita. Man svarbiau, kad būtų mažiau susipriešinimo. Man svarbu išgirsti kultūros bendruomenės nuomonę, ar yra kitų kelių, kaip galima būtų išspręsti šią nemalonią problemą“, – pažymėjo G. Nausėda.
BNS skelbė, kad reaguodamas į protestus prezidentas antradienį ketina susitikti su nepasitenkinimą I. Adomavičiaus paskyrimu reiškiančia kultūros bendruomene.
