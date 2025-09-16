Kalendorius
Paaiškėjo, kodėl Donnarumma paliko PSG

2025-09-16 11:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-16 11:18

Paryžiaus „Saint-Germain“ futbolo patarėjas Luisas Camposas atskleidė, jog Gianluigi Donnarumma paliko klubą, nes paprašė didesnio atlyginimo nei komanda galėjo jam mokėti.

Gianluigi Donnarumma | Scanpix nuotr.

Paryžiaus „Saint-Germain“ futbolo patarėjas Luisas Camposas atskleidė, jog Gianluigi Donnarumma paliko klubą, nes paprašė didesnio atlyginimo nei komanda galėjo jam mokėti.

0

„Klubas yra svarbesnis už visus kitus. Tai pasikeitė PSG. G. Donnarumma sprendimą lėmė aplinkybių derinys. Jis paprašė atlyginimo panašaus į ankstesnį PSG, o ne dabartinio klubo lygio. Mūsų politika yra susijusi su nuopelnais. Uždirbi daugiau, kai to nusipelnai ir kai žaidi. Skyrėme laiko aptarti jo klausimą. Jei nepavykdavo rasti susitarimo su juo ieškodavome sprendimų.

Žvaigždė yra visas klubas. Atlyginimų politika yra taikoma visiems. Klubo stabilumas nesikeis dėl žaidėjo, kuris nori būti kitoks. Mes ginsime PSG. Mes visada norime žaisti gerai ir laimėti rungtynes. Pagal šią politiką visi supranta, kad treneris neteikia pirmenybės pagal žaidėjo statusą arba patirtį. Ne patirtis pavers tave PSG startiniu žaidėju. Tokia yra mūsų politika“, – teigė L. Camposas.

Priminsime, jog prie „Manchester City“ prisijungęs G. Donnarumma debiutavo naujoje komandoje ir savaitgalį vykusiame miesto derbyje su „Manchester United“ išsaugojo „sausus“ vartus.

