Marius Ivaškevičius dėl balionų įstrigo Vienoje: „Žmonės neviltyje, vaikai verkia“

Socialiniame tinkle „Facebook“ M. Ivaškevičius paviešino įrašą, juo sutiko pasidalyti su naujienų portalu tv3.lt.
Marius Ivaškevičius įstrigo Vienoje
Kaip atskleidė režisierius, dėl sustabdyto Vilniaus oro uosto darbo jis buvo įstrigęs Vienoje.
Susidūręs su šia nemalonia patirtimi, M. Ivaškevičius pasidalijo savo mintimis dėl to, kas šiuo metu vyksta Lietuvoje.
„Su tais balionais kaip su kovidu pandemijos pradžioje – galvoji, o gal prašoksiu ir nė velnio. Sėdžiu pilname lėktuve Vienoje, žmonės neviltyje, vaikai verkia…. Ir tai tik vienas iš daugybės užstrigusių ir negalinčių grįžti į Vilnių lėktuvų. Kiek metų kalėjimo gaus pagauti balionų Lietuvoje priėmėjai? 20? Ar atsipirks baudomis?
Kiek ten tas fūrų stovėjimas Baltarusijoje kainavo? Tikrai daugiau negu visi atidėti ir atšaukti skrydžiai? Ir Lietuvos reputacija, kaip šalies, į kurią atskristi šansai tampa 50 ant 50“, – socialiniame tinkle rašė M. Ivaškevičius.
