Jolantos Leonavičiūtės kelionė į Seišelius apkarto nė neprasidėjus: „Tragikomedija“

Kaip naujienų portalui tv3.lt pasakojo J. Leonavičiūtė, sekmadienio vakarą ji turėjo išvykti į Sešelius – lėktuvo pakilimas buvo numatytas 20 valandą.
„Atvykus į oro uostą skrydis vis buvo kas pusvalandį nukeliamas. Tiksliai neprisimenu, kada, bet maždaug 22:30 valandą pranešė, kad viskas – skrydžiai yra atšaukiami, mus išvedė iš laukimo zonos“, – pasakojo ji.
Jolantai Leonavičiūtei teko keisti planus
Kaip teigė Jolanta, tuomet ji sužinojo, kad kitas jai reikiamas skrydis numatytas tik pirmadienį po pietų.
„Važiavome namo. Keleiviai, kurie buvo iš kitų miestų, gavo viešbučius – mačiau, kad buvo eilė, žmonės laukė. Kam reikėjo taksi, oro uostas iškvietė ir sumokėjo“, – teigė J. Leonavičiūtė.
Šiandien, pirmadienio popietę, Jolanta jau sėdi lėktuve ir tikisi sėkmingai tęsti kelionę. Nors moteris stengiasi neprarasti pozityvo, ji atvira – tokie trukdžiai kaip reikiant pakoregavo kelionės planus.
„Dabar bus labai nepatogus ir ilgas persėdimas, visą parą pavėluosime į Seišelius, kur moterims organizuoju stovyklą“, – sakė ji.
O kokios buvo keleivių nuotaikos, kai sekmadienio vakarą teko taip ilgai praleisti oro uoste?
„Panikos ir streso tarp žmonių nebuvo, visgi tai – ne pirmas kartas, tad situacija atrodo vos ne kaip savaime suprantama. Mes linksmai pasėdėjome, pajuokavome, gavosi tokia tragikomedija.
Aišku, buvo ir streso, ir nerimo, ir lengvo liūdesėlio, kad teko pakoreguoti planus. Bet yra kaip yra. Manau, tai bus tikrai viena įsimintiniausių kelionių gyvenime“, – patirtimi dalijosi J. Leonavičiūtė.
Kaip anksčiau skelbė NKVC, sekmadienį oro uosto darbą nutarta laikinai sustabdyti 18.55 val. Anot Vilniaus oro uosto, sprendimą stabdyti skrydžius lėmė navigacinėje sistemoje fiksuotos atžymos, kurios būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi. Oro uosto veikla atnaujinta 0.25 val.
Tai – vienas iš daugelio atvejų, kai dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.
Reaguodama į šiuos incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai su Baltarusija, jų veikla atnaujinta vidurnaktį iš trečiadienio į ketvirtadienį.
Lietuvos oro uostai (LTOU) pranešė, kad kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydami pradėti ikiteisminį tyrimą dėl iš Baltarusijos teritorijos paleistų kontrabandinių balionų, kurie, LTOU teigimu, kelia pavojų valstybės nacionaliniam saugumui.
