TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė: jeigu situacija negerės, bus uždaryta siena su Baltarusija

2025-11-24 13:27 / šaltinis: ELTA
2025-11-24 13:27

Į Lietuvos oro erdvę ir toliau skrendant kontrabandiniams balionams iš Baltarusijos, premjerė Inga Ruginienė neatmeta, kad pasienio punktai su šia šalimi gali būti vėl uždaryti. Tiesa, politikė pažymėjo, kad toks galutinis sprendimas bus priimtas, jeigu situacija nesikeis į gerąją pusę.

„Kai tik atidarėme (pasienio punktus – ELTA), tada matėme pozityvių ženklų iš kitos sienos pusės. Bet, kai tik pasikeičia situacija, mes jau gauname teisę ir galimybes svarstyti griežčiausias kitas priemones. Šiai dienai turime susitikti ir aptarti visus veiksmus, kuriuos darome. Sieną galimai uždarysime ir bus priimtas sprendimas, jeigu situacija negerės“, – pirmadienį žurnalistams teigė I. Ruginienė.

Siūlau tokią antraštę:
Siūlau tokią antraštę:
2025-11-24 13:34
Inga Ruginienė, Nausėdos Budrys ir Dianos vyras pagrasino vėl uždaryti sieną su Baltarusija.
Atsakyti
Kvaša
Kvaša
2025-11-24 13:58
Kovok su kotrabandininkais, o ne su siena.
Atsakyti
Qw
Qw
2025-11-24 14:00
Man idomu kiek laiko situo feiku manipuoliuos ir plaus zmonem smegenis…ar jus ant tiek kvaili ar ka, nejau galvojat kad Baltarusai patys atvaziuoja i litva prisiperka lietuvisku sim korteliu jas moka uzregistruot, tada dar prisiperka siustuvu ir ale kaip nieku nieko persiveza ir siena i Baltarusija ir leidzia tuos balionus??? Alio atsibuskit nesileiskit kvailinamais but….
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (35)
