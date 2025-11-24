Ruginienė: jeigu situacija negerės, bus uždaryta siena su Baltarusija

„Kai tik atidarėme (pasienio punktus – ELTA), tada matėme pozityvių ženklų iš kitos sienos pusės. Bet, kai tik pasikeičia situacija, mes jau gauname teisę ir galimybes svarstyti griežčiausias kitas priemones. Šiai dienai turime susitikti ir aptarti visus veiksmus, kuriuos darome. Sieną galimai uždarysime ir bus priimtas sprendimas, jeigu situacija negerės“, – pirmadienį žurnalistams teigė I. Ruginienė.
