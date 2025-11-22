„Double Dunk“: nesiginantis „Žalgiris“, Ž.Obradovičiaus ir auklėtinių atskirtis bei drama Stambule

Laidos vedėjai – portalo Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir krepšinio analitikas Algimantas Bružas. Kiekvieną savaitę jie aptars visus Eurolygos mačus, paliesdami svarbiausius jų akcentus ir išskirdami įdomiausius kampus.
Šioje laidoje kalbėtaapie dvyliktojo turo įvykius: Kauno „Žalgirio“ gynybos problemas, kas laukia rungtynėse su Vitorijos „Baskonia“, tragišką Vilerbano ASVEL pasirodymą, įspūdingą Atėnų „Panathinaikos“ spurtą, Tel Avivo „Hapoel“ puolimo bangą, „Paris“ gynėją, kuris galėjo atsidurti Vilniaus „Wolves“, Željko Obradovičiaus ir auklėtinių atskirtį bei savo statusą įtvirtinančią Valensijos „Valencia“.
00:00 – kokias problemas turi spręsti „Žalgiris“
21:22 – baskų pergalė ir kuo pavojingi žalgiriečiams
28:45 – tragiškas mačas
30:35 – drama Stambule
38:00 – įspūdingas PAO spurtas
46:36 – „Hapoel“ puolimo banga
52:48 – J.Robinsonas galėjo būti „Wolves“
59:42 – riaušės prieš rungtynes
1:02:12 – Željko ir komandos atskirtis
1:10:02 – „Valencia“ įtvirtina savo statusą
