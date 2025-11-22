 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Double Dunk“: nesiginantis „Žalgiris“, Ž.Obradovičiaus ir auklėtinių atskirtis bei drama Stambule

2025-11-22 14:04
2025-11-22 14:04

„Double Dunk“ – krepšinio podkastas, kurį remia „CBet“. Šioje laidoje kiekvieną savaitę yra kalbama apie Eurolygos įvykius.

„Double Dunk“ – krepšinio podkastas, kurį remia „CBet“. Šioje laidoje kiekvieną savaitę yra kalbama apie Eurolygos įvykius.

0

Laidos vedėjai – portalo Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir krepšinio analitikas Algimantas Bružas. Kiekvieną savaitę jie aptars visus Eurolygos mačus, paliesdami svarbiausius jų akcentus ir išskirdami įdomiausius kampus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šioje laidoje kalbėtaapie dvyliktojo turo įvykius: Kauno „Žalgirio“ gynybos problemas, kas laukia rungtynėse su Vitorijos „Baskonia“, tragišką Vilerbano ASVEL pasirodymą, įspūdingą Atėnų „Panathinaikos“ spurtą, Tel Avivo „Hapoel“ puolimo bangą, „Paris“ gynėją, kuris galėjo atsidurti Vilniaus „Wolves“, Željko Obradovičiaus ir auklėtinių atskirtį bei savo statusą įtvirtinančią Valensijos „Valencia“.

00:00 – kokias problemas turi spręsti „Žalgiris“

21:22 – baskų pergalė ir kuo pavojingi žalgiriečiams

28:45 – tragiškas mačas

30:35 – drama Stambule

38:00 – įspūdingas PAO spurtas

46:36 – „Hapoel“ puolimo banga

52:48 – J.Robinsonas galėjo būti „Wolves“

59:42 – riaušės prieš rungtynes

1:02:12 – Željko ir komandos atskirtis

1:10:02 – „Valencia“ įtvirtina savo statusą

