Naktinis chaosas Vilniaus oro uoste: vos atnaujinus skrydžius jie šiąnakt vėl buvo sustabdyti

Dėl galimos kontrabandinių balionų grėsmės sekmadienio vakarą beveik penkias su puse valandos buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Atnaujinus darbą, veikla dar kartą buvo trumpam sustabdyta iš sekmadienio į pirmadienį.
Kaip pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC), oro uosto veikla buvo atnaujinta 0.25 val. Vėliau, lapkričio 24 d., nuo 01.40 val. vėl buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto. Sprendimą riboti skrydžius lėmė navigacinėje sistemoje fiksuotos atžymos, būdingos balionams, judančios oro uosto kryptimi.
Oro erdvės ribojimai panaikinti 03.25 val.
Sekmadienį buvo sutrikusi oro uosto veikla
Anksčiau skelbta, kad veiklos apribojimai tęsis iki 1.30 val., tačiau šis laikotarpis sutrumpintas.
Kaip anksčiau skelbė NKVC, oro uosto darbą nutarta laikinai sustabdyti 18.55 val. Anot Vilniaus oro uosto, sprendimą stabdyti skrydžius lėmė navigacinėje sistemoje fiksuotos atžymos, kurios būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.
Vilniaus oro uostas informuoja, kad dienos eigoje gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.
Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos.
ELTA primena, kad tai – vienas iš daugelio atvejų, kai dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės sustabsdyta Vilniaus oro uosto veikla.
Reaguodama į šiuos incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai su Baltarusija, jų veikla atnaujinta vidurnaktį iš trečiadienio į ketvirtadienį.
Lietuvos oro uostai (LTOU) pranešė, kad kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydami pradėti ikiteisminį tyrimą dėl iš Baltarusijos teritorijos paleistų kontrabandinių balionų, kurie, LTOU teigimu, kelia pavojų valstybės nacionaliniam saugumui.
