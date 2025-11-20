Lietuvos oro uostai kreipėsi į prokuratūrą dėl balionų grėsmės nacionaliniam saugumui

Gindami savo, partnerių ir Lietuvos valstybės interesus, LTOU siekia, kad eismą ore trikdantys ir pavojų keliantys balionų skrydžiai būtų traktuojami kaip padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką.
„Siekiame griežčiausios atsakomybės visiems, kurie prisideda prie valstybei priešiškos veiklos. Dėl kontrabandinių balionų sutrikdyti oro uostų procesai bei buvo ribotas lėktuvų eismas oro erdvėje, bendrovės patyrė milžiniškų nuostolių, o keleiviai – nepatogumų dėl atidėtų kelionių ir atšauktų atostogų. Patirti nuostoliai turi būti atlyginti. Nusikalstami bandymai trikdyti mūsų oro erdvę nebus toleruojami“, – teigia susisiekimo ministras Juras Taminskas.
„Kruopščiai įvertinę incidentų mastą ir jų poveikį oro uostų veiklai, manome, kad, atsižvelgiant į aplinkybių visumą, balionų leidimas iš kitos valstybės teritorijos gali būti kvalifikuojamas kaip veika, atitinkanti Baudžiamojo kodekso (BK) 118 straipsnio požymius, apibūdinančius padėjimą kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką. Ši veika apima grėsmę valstybės suverenitetui, teritorijos vientisumui ir ekonomikos galiai. Atsižvelgiant į oro uostų veiklos sutrikdymą ir keliamą pavojų nacionaliniam saugumui, matome pagrindą kreiptis į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo“, – sako LTOU Saugos, saugumo ir atsparumo departamento direktorius Vidas Kšanas.
V. Kšanas teigia, kad per diskusijas su teisės ekspertų komanda prieita prie išvados, jog esamoje viešai aptariamoje situacijoje prokuratūra neturėtų pagrindo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 118 straipsnį. Taip pat su advokatais buvo išanalizuotos kitos teisinės galimybės, susijusios su incidentais, kuriuos sukėlė masiniai kontrabandinių balionų skrydžiai.
„Nors pats tyrimas gali užtrukti, bet nustačius kaltus asmenis arba ateityje kvalifikavus papildomas veikas tiems patiems kontrabandininkams, atsirastų galimybė reikšti papildomus civilinius ieškinius dėl nuostolių atlyginimo, šiuo metu minėtiems civiliniams ieškiniams dar ruošiamės ir renkame informaciją apie patirtus nuostolius mūsų ir partnerių veiklose. Teisinės pasekmės kaltės pripažinimo atveju būtų žymiai rimtesnės nei įprastose kontrabandos bylose“, – atkreipia dėmesį V.Kšanas ir nurodo, jog už nusikaltimus prieš valstybę yra numatyta griežta baudžiamoji atsakomybė – laisvės atėmimas iki 7 metų. Be to, atsakomybė gali būti taikoma ne tik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims.
LTOU atstovas įsitikinęs, kad ikiteisminis tyrimas ir tolesni veiksmai išreikštų aiškią valstybės ir institucijų poziciją, taip pat būtų stiprus prevencinis veiksmas, nes vieša proceso komunikacija galėtų turėti atgrasomąjį poveikį galimiems pažeidėjams.
„Pastarosiomis savaitėmis oro bendrovės ir kiti mūsų partneriai galėjo įsitikinti, kad esame pasiryžę aktyviai ginti bendrus interesus ir patraukti atsakomybėn asmenis, atsakingus už veikas, kurios trikdo skrydžius ir sukelia nepatogumą tūkstančiams keleivių. Saugumas yra aukščiausias mūsų prioritetas, todėl svarbu ne tik rasti kaltuosius, bet ir atgrasyti nuo nusikalstamų veikų ateityje“, – pabrėžia V.Kšanas.
Jo teigimu, oro uostai su partneriais teisėsaugai yra pasirengę pateikti tyrimui reikiamą informaciją, įskaitant ir tiesioginių ir netiesioginių nuostolių vertinimus. Teisinėje kovoje LTOU palaiko oro bendrovių atstovai, antžeminių paslaugų teikėjai ir kiti partneriai, kurie nukentėjo dėl skrydžių atšaukimų, nukreipimų, vėlavimų.