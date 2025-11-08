 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Dėl vyriausybės uždarymo JAV atšaukta šimtai skrydžių

2025-11-08 08:30 / šaltinis: ELTA
2025-11-08 08:30

Uždarius JAV federalinę vyriausybę ir Federalinei aviacijos administracijai (FAA) dėl to įvedus oro eismo apribojimų, Jungtinėse Valstijose buvo atšaukta šimtai skrydžių.

Lėktuvai, oro uostas (Fotobankas)

0

Penktadienį administracija pradėjo riboti oro eismo srautus 40 didžiausių JAV oro uostų, siekdama sumažinti spaudimą, kurį patiria oro eismo kontrolieriai, dėl tebesitęsiančio vyriausybės uždarymo, kurį sukėlė JAV Kongreso nesugebėjimas patvirtinti biudžeto, dirbdami be atlyginimo.

Remiantis portalo „FlightAware“ duomenimis, penktadienį visoje šalyje buvo atšaukta apie tūkstantis skrydžių.

Skrydžiai atšaukti tokiuose didžiuosiuose oro uostuose kaip Los Andželas, Dalasas ir Denveris. Tokios oro linijos kaip „American“, „United“, „Delta“ ir „Southwest“ atšaukė po keliasdešimt skrydžių ir bando perkelti keleivius į kitus skrydžius.

Pasak dienraščio „The Financial Times“, daugelio atšauktų skrydžių poveikis JAV vis dar gali būti kompensuotas, nes lapkričio mėnesį, kuris laikomas ne sezono metu, ne visi lėktuvų bilietai būna išpirkti. Oro uostai pranešė, kad prie saugumo patikrinimo punktų nusidriekė ilgos eilės, o skrydžiai vėluoja.

Daugelis atšauktų skrydžių yra vietiniai, o tarptautiniai maršrutai dėl to kol kas neturėtų nukentėti.

FAA iš pradžių planuoja sumažinti oro eismo srautus 4 proc., tačiau iki mėnesio vidurio šis skaičius gali pakilti iki 10 proc. Jei vyriausybės uždarymas tęsis, pramonės ekspertai prognozuoja dar didesnius sutrikimus, ypač per intensyvų kelionių laikotarpį, kuris prasidės po kelių savaičių, kai JAV bus švenčiama Padėkos diena.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

