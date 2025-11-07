Karybos ekspertas mato gerąją pusę Rusijos ir JAV branduolinėse lenktynėse: tai sužlugdė Sovietų Sąjungą

Tuo metu Ukraina tęsia įtemptą kovą fronte – okupuotame Donecke sunaikintas rusų amunicijos sandėlis, kuriame buvo per tūkstantį „Šahedų“ ir apie 1,5 tūkst. dronų šaudmenų.
Ukrainos pajėgos skelbia, kad padėtis strateginiame fronto taške yra sudėtinga, tačiau neigia, jog pajėgos yra apsuptos. Pokrovsko tarybos pastate iškeliama Ukrainos vėliava. Kariai teigia, kad dabar bando apsaugoti svarbius logistikos maršrutus ir atstumti agresorius.
Į orą išlėkė pastatas, esantis vos už 50 km nuo Donecko oro uosto teritorijos. Jame buvo per tūkst. „Šahedų“ ir maždaug 1,5 tūkst. dronų šaudmenų. Tai jau Rusijos teritorija. Ukrainos karinė žvalgyba patvirtino, kad opozicinio judėjimo „Rusijos laisvė“ aktyvistai padegė ginklus, amuniciją ir kitą įrangą į frontą gabenantį traukinį.
Branduolinės lenktynės
Liepsnos apėmė ir „Lukoil“ naftos bazę Volgograde. Šią didžiausią degalų tiekėją pietų Rusijoje ukrainiečiai atakavo jau 8 kartą. Tačiau Rusijos saugumo tarybos susitikime apie šalyje liepsnojančias naftos bazes šalies vadovai neužsimena – filmuojant propagandos kanalų kameroms jie tik skaito iš popierėlių paruoštus dialogo tekstus apie atsaką į Jungtinių Valstijų užmojį atnaujinti branduolinius bandymus.
„Jei nesiimsime tinkamų veiksmų, praleisime galimybę ir laiką efektyviai atsakyti į JAV veiksmus“, – sako Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas.
Kruopščiai surežisuotame susitikime Vladimiras Putinas paveda ruoštis branduolinių bandymų atnaujinimui.
„Pateikite suderintus pasiūlymus dėl galimo branduolinių ginklų bandymų pasirengimo darbų pradžios“, – sako V. Putinas.
Ukrainos karybos ekspertas Ivanas Stupakas primena, kad būtent brangiai kainavusios branduolinės lenktynės sužlugdė Sovietų Sąjungą, todėl dabartiniuose Maskvos grasinimuose analitikas įžvelgia ir gerą pusę.
„Jei jie tikrai įsivels į lenktynes, perginkluos savo laivyną, mes kalbame ne apie dešimtis mln. dolerių. Vienas lėktuvas, naudojamas Ukrainos fronte, kainuoja 50 mln, o povandeninis laivas – 250–300 mln. Todėl kuo daugiau pinigų Rusija išleis šitiems žaislams, tuo mažiau liks šalies ekonomikai“, – sako Ukrainos karybos ekspertas Ivanas Stupakas.
Nerimą Kremliaus vadams sukėlė Donaldo Trumpo pasisakymai ekonomikos forume Floridoje, kur jis kalbėjo apie Amerikos, Kinijos ir Rusijos branduolinį nusiginklavimą. Kol D. Trumpas svarsto, ar verta veltis į branduolines lenktynes, ukrainiečiams taip reikalingą dėmesį rodo jo tautietė Angelina Jolie – aktorė ir filantropė apsilankė fronto miestuose Chersone ir Mykolajive.
