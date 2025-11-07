Trumpas vis dar neapsisprendė: Kyjivas ieško, kuo pakeisti „Tomahawk“ raketas

Kaip pranešama, Pentagonas davė žalią šviesą JAV ginklų tiekimui Kyjivui. CNN duomenimis, pareigūnai padarė išvadą, kad tai nepadarys žalos JAV atsargoms, todėl politinis sprendimas paliktas D. Trumpui.
Ukrainos ambasadorė JAV teigia, kad pastaruoju metu vyko „teigiami“ pokalbiai. Tačiau pats JAV prezidentas, panašu, sumažino viltis, kad Kyjivas artimiausiu metu gaus „Tomahawk“ raketas.
Sekmadienį, paklaustas žurnalisto, ar svarsto galimybę tiekti ginklus Ukrainai, jis atsakė: „Ne, ne visai.“
„Tomahawk“ raketos būtų pakeitusios Rusijos nuomonę dėl karo tęsimo
Tuo tarpu „Sky News“ karo analitikas Michaelas Clarke‘as sakė, kad JAV prezidentas yra įsitikinęs, jog jis nesuklysta, tačiau pažymi – Rusija dėl to aiškiai nerimauja.
„Jie nerimauja dėl raketų nuotolio ir tikslumo“, – pabrėžė M. Clarke‘as.
Jis pridūrė: „Jei amerikiečiai būtų buvę pasirengę suteikti Ukrainai pakankamai „Tomahawk“ raketų, o pakankamai, mano manymu, būtų apie 200 ar panašiai, kad ukrainiečiai galėtų iš tikrųjų pulti Rusijos naftos perdirbimo pajėgumus ir karinius taikinius, tada, manau, tai būtų pakeitę Rusijos nuomonę dėl karo tęsimo kitais metais.“
M. Clarke‘as taip pat mano, kad D. Trumpas nepakeis savo nuomonės.
Ekspertas sakė, kad jeigu Ukraina sugebės sustiprinti „Flamingo“ raketų gamybos pajėgumus, jos galėtų „atlikti darbą, kurį šiuo metu, manoma, galėtų atlikti „Tomahawk“ raketos“.
„Taigi Ukraina gali apsitverti: jei karas tęstųsi iki kito vasaros sezono, ukrainiečiai gali suprasti, jog didelis pranašumas būtų gebėjimas masiškai gaminti „Flamingo“ raketas. Tačiau rusai bus pasiryžę sustabdyti „Flamingo“ gamybą dideliais kiekiais“, – sakė M. Clarke‘as.
