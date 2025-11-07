 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas vis dar neapsisprendė: Kyjivas ieško, kuo pakeisti „Tomahawk“ raketas

2025-11-07 11:09 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-07 11:09

JAV prezidentas Donaldas Trumpas neketina keisti savo pozicijos dėl „Tomahawk" raketų tiekimo Ukrainai, nors Pentagonas jau pritarė šiam žingsniui. Tuo metu Kyjias ieško alternatyvų ir tikisi, kad britiškos „Storm Shadow" ar ukrainietiškos „Flamingo" raketos galėtų pakeisti amerikietiškas ginkluotes. Analitikas teigia, kad sprendimas delsiamas ne dėl karinių, o dėl politinių priežasčių.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
10

JAV prezidentas Donaldas Trumpas neketina keisti savo pozicijos dėl „Tomahawk“ raketų tiekimo Ukrainai, nors Pentagonas jau pritarė šiam žingsniui. Tuo metu Kyjias ieško alternatyvų ir tikisi, kad britiškos „Storm Shadow“ ar ukrainietiškos „Flamingo“ raketos galėtų pakeisti amerikietiškas ginkluotes. Analitikas teigia, kad sprendimas delsiamas ne dėl karinių, o dėl politinių priežasčių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip pranešama, Pentagonas davė žalią šviesą JAV ginklų tiekimui Kyjivui. CNN duomenimis, pareigūnai padarė išvadą, kad tai nepadarys žalos JAV atsargoms, todėl politinis sprendimas paliktas D. Trumpui.

Ukrainos ambasadorė JAV teigia, kad pastaruoju metu vyko „teigiami“ pokalbiai. Tačiau pats JAV prezidentas, panašu, sumažino viltis, kad Kyjivas artimiausiu metu gaus „Tomahawk“ raketas.

Sekmadienį, paklaustas žurnalisto, ar svarsto galimybę tiekti ginklus Ukrainai, jis atsakė: „Ne, ne visai.“

JAV prezidentas Donaldas Trumpas
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

„Tomahawk“ raketos būtų pakeitusios Rusijos nuomonę dėl karo tęsimo

Tuo tarpu „Sky News“ karo analitikas Michaelas Clarke‘as sakė, kad JAV prezidentas yra įsitikinęs, jog jis nesuklysta, tačiau pažymi – Rusija dėl to aiškiai nerimauja.

„Jie nerimauja dėl raketų nuotolio ir tikslumo“, – pabrėžė M. Clarke‘as.

Jis pridūrė: „Jei amerikiečiai būtų buvę pasirengę suteikti Ukrainai pakankamai „Tomahawk“ raketų, o pakankamai, mano manymu, būtų apie 200 ar panašiai, kad ukrainiečiai galėtų iš tikrųjų pulti Rusijos naftos perdirbimo pajėgumus ir karinius taikinius, tada, manau, tai būtų pakeitę Rusijos nuomonę dėl karo tęsimo kitais metais.“

M. Clarke‘as taip pat mano, kad D. Trumpas nepakeis savo nuomonės.

Ekspertas sakė, kad jeigu Ukraina sugebės sustiprinti „Flamingo“ raketų gamybos pajėgumus, jos galėtų „atlikti darbą, kurį šiuo metu, manoma, galėtų atlikti „Tomahawk“ raketos“.

„Taigi Ukraina gali apsitverti: jei karas tęstųsi iki kito vasaros sezono, ukrainiečiai gali suprasti, jog didelis pranašumas būtų gebėjimas masiškai gaminti „Flamingo“ raketas. Tačiau rusai bus pasiryžę sustabdyti „Flamingo“ gamybą dideliais kiekiais“, – sakė M. Clarke‘as.

