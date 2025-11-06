Kartojasi Bachmuto likimas – vienas didžiausių Ukrainos miestų virsta griuvėsiais: bijoma blogiausio scenarijaus

Jei Pokrovskas kris, jis taps didžiausiu miestu, kurį Ukraina prarado nuo kovų dėl Bachmuto 2023 m. gegužės mėn.
Jis laikomas paskutine didele kliūtimi, trukdančia Rusijos kariuomenei priartėti prie Sloviansko ir Kramatorsko – vienintelių didelių Donecko srities miestų, kurie tebėra Ukrainos kontrolėje ir kuriuos jau seniai pretenduoja užimti Kremliaus lyderis Vladimiras Putinas, rašo „The New York Times“, kurį cituoja UNIAN.
Kam Rusijai reikalingas Pokrovskas
Pirmiausia, Pokrovsko užėmimas padėtų Kremliui skleisti naratyvą, kad Rusija laimi mūšio lauke ir kad karas Ukrainai tik dar pasunkės, jei ji nesutiks su Maskvos griežtomis sąlygomis karo veiksmams užbaigti. V. Putinas ignoravo JAV prezidento Donaldo Trumpo raginimus nutraukti ugnį ir tęsė puolimą fronte.
O Ukraina bando išlaikyti Pokrovską iš dalies siekdama paneigti šį naratyvą, ypač ieškodama didesnio palaikymo iš nenuspėjamos D. Trumpo administracijos.
Anot leidinio, be geopolitinės reikšmės, karinė Pokrovsko netekimo reikšmė Ukrainai būtų palyginus nedidelė. Vis tik palaipsniui pasiekiami Rusijos laimėjimai kainuoja labai brangiai.
Ukrainos kariai tikisi, kad karas tęsis maždaug tokiu pačiu stiliumi: rusai aukos didžiulį skaičių karių dėl minimalių laimėjimų. Apskritai, pagal neseniai atliktą tyrimą, kare žuvo arba buvo sužeista beveik milijonas Rusijos karių – daugiau nei dvigubai daugiau nei ukrainiečių, rašo NYT.
„Vienas iš pagrindinių veiksnių, lėmusių padėties Pokrovske pablogėjimą, buvo Rusijos pažanga į rytus rugpjūčio mėnesį“, – pažymėjo vyresnysis užsienio politikos tyrimų instituto mokslo darbuotojas Robas Lee.
Iki rugsėjo pabaigos teritorija aplink Pokrovską buvo apleista, joje buvo sudegusių transporto priemonių ir pastatų. Dronai skraidė virš miesto griuvėsių ir žvalgė rūsius, ieškodami taikinių.
Tuo pat metu kai kurie karininkai ir analitikai baiminasi, kad Ukraina vėl pernelyg ilgai vilkins sprendimą pasitraukti, kaip tai buvo ankstesniuose mūšiuose Kursko srityje Rusijoje arba tokiuose miestuose kaip Avdijivka Donecko srityje.
Kovos dėl Pokrovsko pasiekė finalinę stadiją: skelbia, kad miestas gali kristi per kelias dienas
Kovos dėl Pokrovsko pasiekė finalinę stadiją, skelbia prancūzų dienraštis „Le Monde“, rašo UNIAN. Rusų pajėgos apsupo Pokrovską ir įsiveržė į miestą iš pietų ir rytų.
Pokrovskas yra yra svarbus logistikos mazgas. Jis gali tapti okupantų atakos į Dniepropetrovsko sritį placdarmu.
Leidinys pažymi, kad paprastai miesto kovos kainuoja daugiau puolantiems, o ne gynėjams, ir teoriškai gali trukti mėnesius. Žurnalistų nuomone, būtent šį scenarijų pasirinko Ukrainos Generalinis štabas. Tačiau nutraukus tiekimą situacija pasikeitė.
Neįvardijamas karininkas leidiniui piktinosi „vadovybės klaidomis“. Anot jo, dėl klaidų rusai galėjo apsupti miestą.
„Jau keletą savaičių nėra normalaus aprūpinimo, o pastarąsias kelias dienas jis visiškai nutrūko. Nėra jokių transporto priemonių. Toks miestas kaip Pokrovskas, atsižvelgiant į jo dydį, daugybę aukštų pastatų ir gamyklų su storomis sienomis, galėtų išsilaikyti mėnesius, metus, tai juk tvirtovė“, – sako jis.
Karininko manymu, miesto kritimas yra „kelių dienų, galbūt daugiausia dviejų savaičių klausimas“.
Kitas karininkas sako, kad situacija mieste labai sudėtinga.
„Mūsų dalinys vis dar kontroliuoja rajoną, į kurį nepateko nė vienas rusas, bet kovos artėja. Per keletą dienų jie įsiveržė į visus rajonus“, – sako jis.
Karys mano, kad Rusija turi skaitinį pranašumą tiek žmogiškųjų išteklių, tiek dronų atžvilgiu.
„Sakyčiau, kad šioje teritorijoje jų yra tris kartus daugiau nei mūsų. Kai sunaikiname dešimties karių grupę, iš karto atsiranda kita. Sunaikiname dronų postą? Jis atsiranda kitoje vietoje. Jų ištekliai atrodo neišsenkami“, – pasakoja jis.
Anot jo, rusai kantrai kaupia jėgas mieste, dirba mažomis grupėmis. 5–10 karių grupės priartėja prie rajono, pasislepia pastatuose vos išgirdę droną.
Pokrovske tebėra 1,2 tūkst. civilių, kurių dėl saugumo situacijos evakuoti neįmanoma
Šiuo metu Donecko srities Pokrovsko mieste yra likę 1,2 tūkst. civilių gyventojų, kurių dėl sudėtingos saugumo padėties evakuoti iš šios bendruomenės yra praktiškai neįmanoma.
Apie tai per internetu vykusią spaudos konferenciją pranešė Donecko srities valstybinės administracijos Civilinės saugos, mobilizacijos ir gynybos departamento vadovas Dmytro Petlinas.
„Remiantis vietos valdžios institucijų pateiktais duomenimis, Pokrovsko bendruomenėje šiuo metu yra 1,8 tūkst. žmonių, o pačiame Pokrovsko mieste – 1,2 tūkst. civilių“, – sakė D. Petlinas.
Jis pažymėjo, kad dėl sudėtingos saugumo situacijos evakuoti žmones iš šios bendruomenės yra praktiškai neįmanoma ir kad Pokrovske „situacija yra daug blogesnė nei Kostiantynivkoje“.
Kaip pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, trečiadienį, lapkričio 5 d., 8 val. ryte Ukrainos gynybos pajėgos Šakove, Nove Šakove, Červonij Lymane, Myrnohrade, Novoeekonomične, Rodynske, Lysivkoje, Novopavlivkoje, Pokrovske, Zvirove, Udačne, Molodetske, Novomykolajivkoje, Novoukrainkoje ir Dačne sustabdė 52 Rusijos kariuomenės puolimo operacijas.
